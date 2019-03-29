Врачи выписывают ненужные препараты: Комаровский сделал важное заявление

Комаровский рассказал о препаратах для младенцев (фото: РБК-Украина)

Комаровский считает, что зачастую врачи назначают препараты, просто, чтобы что-то выписать

Доктор Евгений Комаровский заявил, что невропатологи часто прописывают младенцам совершенно ненужные препараты. Об этом педиатр написал на своей Instagram-странице.

Дело в том, что к доктору обратилась мамочка за советом, стоит ли продолжать 4-месячному ребенку принимать препарат Картан (Левокарнитин), который назначил невропатолог. Ребенок не может переворачиваться со спины на живот самостоятельно.

На что Комаровский, рассказавший недавно о том, как правильно парить ноги, ответил, что принимать препарат не то, что не стоит продолжать, его даже не нужно было начинать давать ребенку. Педиатр говорит, что "не переворачивается со спины на живот и иногда запрокидывает голову" в четыре месяца - это не диагноз и не проявление болезни, и уж точно не повод лечить ребенка любыми лекарствами.

Комаровский рассказал о препаратах для младенцев (фото: pexels.com)

Доктор отметил, что врачи зачастую прописывают детям препараты в ответ на жалобы родителей, поскольку врача, не выписавшего ничего, могут счесть невнимательным и некомпетентным.

"Поэтому врачи прописывают совершенно никому не нужные и не имеющие доказанной эффективности лекарства по принципу "надо что-то делать", - пишет Евгений Олегович в своем блоге.

Комаровский успокоил родителей тем, чот если нет никакого диагноза, не стоит начинать пичкать ребенка лекарствами, лучше сосредоточиться на его закаливании, купании, гимнастике.

"Лекарства - это последнее, о чем надо думать в описанной вами ситуации", - заявил Комаровский.

Комаровский рассказал о препаратах для младенцев (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, доктор Комаровский рассказал родителям о том, что нужно делать, если у ребенка болит ухо. По словам известного педиатра, неотложная помощь при болях у малыша требуется в нескольких случаях.

Ранее доктор Комаровский рассказал, как нужно вести себя родителям, если ребенок пожаловался на то, что у него болит живот.