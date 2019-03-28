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Как парить ноги правильно: Комаровский развенчал популярный миф (фото)

STYLERЖизнь    28.03.2019 - 23:26
Как парить ноги правильно: Комаровский развенчал популярный миф (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Доктор Комаровский высказался о популярном способе согреть ноги в тазе с горячей водой

Доктор Евгений Комаровский, который ранее рассказал родителям необычные факты об антибиотиках, развеял некоторые мифы относительно традиционного и привычного многим способа согреть ноги в горячей воде. На своей странице в Instagram известный педиатр отметил, что в больницы не редко поступают люди с ожогами из-за подобной "безобидной" процедуры.

Врач высшей категории высказал недоумение, почему у него спрашивают - как парить ноги правильно, при этом ни у кого почему-то не возникает вопрос - а надо ли вообще это делать?

Комаровский обратил внимание на то, что медицинская наука относится к процессу под названием "парить ноги" не просто скептически, а крайне негативно.

Как парить ноги правильно: Комаровский развенчал популярный миф (фото)

Доктор Комаровский (facebook.com/uakomar)

Также педиатр добавил, что в ожоговых центрах регулярно можно встретить детей и взрослых, которые "засунули ноги в кипяток".

"Медицинская наука видит в этом процессе так много минусов и так мало плюсов, что категорически не рекомендует парить ноги никому, никогда и ни при каких обстоятельствах", - резюмировал доктор Комаровский.

Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Как сообщалось, ранее доктор Комаровский рассказал, как отреагировать на то, что ребенок получил удар по голове или ушиб.

Также мы писали о том, что известный педиатр Евгений Комаровский развенчал миф о вредности популярного лакомства.

Напомним, недавно Евгений Комаровский признался, что к нему обращались топ-кандидаты в президенты.

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