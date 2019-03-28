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Як парити ноги правильно: Комаровський розвінчав популярний міф (фото)

STYLERЖиття    28.03.2019 - 23:26
Як парити ноги правильно: Комаровський розвінчав популярний міф (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Доктор Комаровський висловився щодо популярного способу зігріти ноги в тазі із гарячою водою

Доктор Євген Комаровський, який раніше розповів батькам незвичайні факти про антибіотики, розвіяв деякі міфи щодо традиційного і звичного багатьом способу зігріти ноги в гарячій воді. На своїй сторінці в Instagram відомий педіатр зазначив, що до лікарні не рідко попадають люди з опіками через подібну "нешкідливу" процедуру.

Лікар вищої категорії висловив подив, чому в нього запитують - як парити ноги правильно, при цьому ні в кого чомусь не виникає питання - а чи треба взагалі це робити?

Комаровський звернув увагу на те, що медична наука відноситься до процесу під назвою "парити ноги" не просто скептично, а вкрай негативно.

Як парити ноги правильно: Комаровський розвінчав популярний міф (фото)

Доктор Комаровський (facebook.com/uakomar)

Також педіатр додав, що в опікових центрах регулярно можна зустріти дітей та дорослих, які "засунули ноги в окріп".

"Медична наука бачить у цьому процесі так багато мінусів і так мало плюсів, що категорично не рекомендує парити ноги нікому, ніколи і за жодних обставин", - резюмував доктор Комаровський.

Відео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Як повідомлялося, раніше доктор Комаровський розповів, як відреагувати на те, що дитина отримала удар по голові або забій.

Також ми писали про те, що відомий педіатр Євген Комаровський розвінчав міф про шкідливість популярних ласощів.

Нагадаємо, нещодавно Євген Комаровський зізнався, що до нього зверталися топ-кандидати в президенти.

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