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Комаровський зізнався, що до нього зверталися топ-кандидати у президенти

STYLERЖиття    23.03.2019 - 07:27
Комаровський зізнався, що до нього зверталися топ-кандидати у президенти
Фото: Доктор Євген Комаровський (РБК-Україна)

Євген Комаровський відверто висловився про вибори 2019

Доктор Комаровський заявив, що особисто знає багатьох кандидатів у президенти України. Відомий педіатр охарактеризував нинішню передвиборну кампанію за посаду глави держави. На його думку, серед божевільної кількості популізму не видно відповіді на конкретні питання. Про це він розповів в ефірі програми "Гордон" на каналі "112 Україна".

Євген Комаровський вважає, що зараз багато українців не знають дати проведення президентських виборів (31 березня).

Він звернув увагу на те, що у часи СРСР людей закликали на виборчі дільниці більш конкретно - було написано так: "2 квітня - всі на вибори".

"А зараз запитаєш у людини, коли вибори, він відповість "не знаю". Тобто те, що вибори 31 березня, купа народу не знає. На жодному плакаті немає 31-го числа", - сказав він.

Комаровський поділився враженням, що політики "зацікавлені в тому, щоб нас там не було".

Комаровський зізнався, що до нього зверталися топ-кандидати у президентина Фото: Доктор Євген Комаровський (РБК-Україна)

Також він закликав українців йти на вибори.

"Ви хочете хоч щось змінити і відчувати потім свою відповідальність? Ви зобов'язані прийти на вибори. І той, хто на вибори не прийшов, однозначно не любить Україну, не є патріотом, це не житель нашої країни", - додав лікар.

Доктор Комаровський додав, що вирішив не висувати власну кандидатуру на посаду президента України, і не шкодує про це.

"Більше того, я щасливий, що я не пішов. Мої близькі цього б не перенесли. Для мене сім'я – це святе. Я як педіатр найбільше знаю ціну сім'ї", - зізнався він.

Комаровський зізнався, що до нього зверталися топ-кандидати у президентиФото: доктор Євген Комаровський (РБК-Україна)

Євген Комаровський заявив, що до нього зверталися багато нинішніх топ-кандидати, окрім Петра Порошенка.

"Я можу сказати, що готовий співпрацювати з ким завгодно, але мені не треба. Я не хочу навіть бути офіційним радником, позаштатним. Мені нічого не треба. Я хочу жити в країні, де хоча б на смертях не заробляють. На вмираючих хворих з онкологією не заробляють", - наголосив він.

Відео: YouTube / 112 Україна

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський висловив свою думку щодо виборів і закликав українців більш серйозно ставитися до процедури обрання.

Як повідомлялося раніше, в.о. глави МОЗ Уляна Супрун заявила, що її охоплює злість, коли вона зустрічає реакцію українців, виражену в бажанні покинути країну, якщо на виборах переможе певний кандидат.

Також ми писали про те, що предстоятель ПЦУ Епіфаній прийняв розпорядження аж до закінчення виборчого процесу молитися у всіх храмах про справедливі вибори президента, а також за мир і єдність в нашій країні.

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