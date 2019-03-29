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Лікарі виписують непотрібні препарати: Комаровський зробив важливу заяву

STYLERЖиття    29.03.2019 - 18:21
Лікарі виписують непотрібні препарати: Комаровський зробив важливу заяву
Комаровський розповів про препарати для немовлят (фото: РБК-Україна)

Комаровський вважає, що найчастіше лікарі призначають препарати, просто, щоб щось виписати

Доктор Євген Комаровський заявив, що невропатологи часто прописують дітям абсолютно непотрібні препарати. Про це педіатр написав на своїй Instagram-сторінці.

Справа в тому, що до лікаря звернулася матуся за радою, чи варто продовжувати 4-місячній дитині приймати препарат Картан (Левокарнітин), який призначив невропатолог. Дитина не може перевертатися зі спини на живіт самостійно.

На що Комаровський, який нещодавно розповів про те, як правильно парити ноги, відповів, що приймати препарат не те, що не варто продовжувати, його навіть не треба було починати давати дитині. Педіатр каже, що "не перевертається зі спини на живіт і іноді закидає голову" в чотири місяці - це не діагноз і не прояв хвороби, і вже точно не привід лікувати дитину будь-якими ліками.

Лікарі виписують непотрібні препарати: Комаровський зробив важливу заяву

Комаровський розповів про препарати для немовлят (фото: pexels.com)

Доктор зазначив, що лікарі часто прописують дітям препарати у відповідь на скарги батьків, оскільки лікаря, який не виписав нічого, можуть вважати неуважним і некомпетентним.

"Тому лікарі прописують абсолютно нікому не потрібні препарати, які не мають доведеної ефективності, за принципом "треба щось робити", - пише Євген Олегович у своєму блозі.

Комаровський заспокоїв батьків тим, що якщо немає ніякого діагнозу, не варто починати готувати дитину ліками, краще зосередитися на його загартовуванні, купанні, гімнастики.

"Ліки - це останнє, про що треба думати в описаній вами ситуації", - заявив Комаровський.

Лікарі виписують непотрібні препарати: Комаровський зробив важливу заяву

Комаровський розповів про препарати для немовлят (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, доктор Комаровський розповів батькам про те, що потрібно робити, якщо у дитини болить вухо. За словами відомого педіатра, невідкладна допомога при болях у малюка потрібна в декількох випадках.

Раніше доктор Комаровський розповів, як потрібно поводитися батькам, якщо дитина поскаржилася на те, що у неї болить живіт.

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