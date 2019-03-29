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У дитини болить вухо: Комаровський дав важливі поради

STYLERЖиття    29.03.2019 - 11:15
У дитини болить вухо: Комаровський дав важливі поради
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Комаровський дав кілька важливих порад батькам

Доктор Комаровський розповів батькам про те, що потрібно робити, якщо у дитини болить вухо. За словами відомого педіатра, невідкладна допомога при болях у малюка потрібна в декількох випадках. Наприклад, якщо дитина не досягла тримісячного віку.

Комаровський, який розповів про те, як правильно парити ноги, на своєму сайті закликав молодих батьків терміново викликати лікаря, якщо:

  • біль у вусі виникла у дитини віком до трьох місяців;
  • помірний біль триває більше трьох годин;
  • навіть слабовиражений біль триває більше доби;
  • є найменша підозра на стороннє тіло в слуховому проході.

Крім того, потрібно негайно звертатися до фахівця, якщо біль у вусі дитини поєднується c головним болем або болем у м'язах шиї.

Але перед візитом до лікаря, або ж поки чекаєте фахівця, потрібно закрити хворе вухо шапочкою або косиночкою і закапати в ніс дитині судинозвужувальні краплі.

При цьому, підкреслює Комаровський, ні в якому разі не можна капати що-небудь у вухо, гріти вухо будь-якими способами, а також інтенсивно сякатися.

Раніше доктор Комаровський розповів, як потрібно поводитися батькам, якщо дитина поскаржилася на те, що у неї болить живіт.

Нагадаємо, найвідоміший український педіатр вважає, що для того, щоб у дитини було щасливе дитинство, їй потрібно дозволити зробити кілька речей. В одному з інтерв'ю Комаровський озвучив той самий секрет.

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