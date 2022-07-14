Найден способ, как отучить детей от перекусов вредной едой

Ученые неоднократно доказывали, что основы пищевого поведения формируются в подростковом возрасте. Поэтому крайне важно заложить правильные пищевые привычки именно в этом возрасте.

"Подростковый возраст является важным периодом для быстрого роста и развития. Также это время, когда дети учатся контролировать свой рацион и пищевое поведение. И часто в этом возрасте появляются нездоровые привычки в еде", - объясняет доктор Рейчел Пови.

Специалисты провели исследование среди 150 детей в возрасте от 11 до 13 лет. Их условно разделили на две группы и каждой группе рассказали о правильном питании.

Одной группе рассказали обычную лекцию о том, чем нужно правильно питаться. А вот второй группе лекцию провели о том, чем питаются их сверстники и почему это важно. Эту обучающую программу назвали SNA.

Результат превысил все ожидания психологов. Дети, которые узнали о пищевых привычках своих сверстников, стали хуже относиться к вредной еде и значительно уменьшили такие перекусы в своем рационе.

"Полученные нами результаты очень важны, поскольку подросткам необходимо соблюдать здоровую сбалансированную диету, а вредные закуски есть только время от времени и в небольших количествах, чтобы поддерживать нормальное развитие и снизить вероятность ухудшения здоровья в будущем", - рассказал руководитель исследования Сиан Калверт.