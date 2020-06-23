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Названы полезные свойства черешни: препятствует старению

STYLERЖизнь    23.06.2020 - 07:22
Названы полезные свойства черешни: препятствует старению
Черешня очень полезна (фото:pixabay.com)

Эксперты рассказали о полезных свойствах летней ягоды

В Украине лето в полном разгаре, а вместе с ним и сезон ягод. Одна из них черешня обладает очень полезными свойствами. Ее по праву можно назвать настоящей витаминной бомбой.

Цвет плодов варьируется от светло-желтого до темно-бордового, почти черного. Именно насыщенность окраски позволяет определить концентрацию витаминов и минералов, содержащихся в ягодах. Чем темнее цвет - тем больше пользы.

Плодоносит черешневое дерево всего несколько теплых месяцев, поэтому, чтобы наслаждаться вкусом ягод зимой, из летнего урожая принято варить компоты и конфитюры, а также сушить их и замораживать.

Благоприятное воздействие черешни на организм человека обусловлено высоким содержанием и значительным разнообразием микроэлементов, содержащихся в ягоде.

Состав плодов действительно радует: чуть больше 10% сахаров и несколько органических кислот, все остальное - клетчатка, витамины и минералы.

Витамин А, содержащийся в черешне, помогает регулировать обмен веществ, способствует правильному функционированию сердечно-сосудистой системы и обладает антиоксидантными свойствами, то есть препятствует старению.

Богата черешня и на витамины группы В, полезные в первую очередь для нервной системы. Они положительно влияют на процессы кроветворения и улучшают состояние кожи, ногтей и волос.

Витамин С, который также можно найти в составе черешни, укрепляет иммунную систему организма, участвует в синтезе коллагена и выводит токсины. Помимо этого, аскорбиновая кислота положительно влияет на желчеотделение и ускоряет процессы заживления ран.

Женщин порадует наличие в черешне витамина Е, который препятствует образованию канцерогенов и обладает мощными омолаживающими свойствами: изнутри увлажняет и питает кожу, улучшает кровообращение и нормализует работу гормонов.

Как мы ранее сообщали, медики рассказали о супер-свойствах вишни.

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Автор: Людмила Жукова

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