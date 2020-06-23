ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Названі корисні властивості черешні: перешкоджає старінню

STYLERЖиття    23.06.2020 - 07:22
Названі корисні властивості черешні: перешкоджає старінню
Черешня дуже корисна (фото:pixabay.com)

Експерти розповіли про корисні властивості літньої ягоди

В Україні літо в повному розпалі, а разом з ним і сезон ягід. Одна з них черешня має дуже корисними властивостями. Її по праву можна назвати справжньою вітамінною бомбою.

Колір плодів варіюється від світло-жовтого до темно-бордового, майже чорного. Саме насиченість забарвлення дозволяє визначити концентрацію вітамінів і мінералів, що містяться в ягодах. Чим темніше колір, тим більше користі.

Плодоносить черешневе дерево всього кілька теплих місяців, тому, щоб насолоджуватися смаком ягід взимку, річного врожаю прийнято варити компоти і конфітюри, а також сушити їх і заморожувати.

Сприятливий вплив черешні на організм людини обумовлено високим вмістом та значною різноманітністю мікроелементів, що містяться в ягоді.

Склад плодів дійсно радує: трохи більше 10% цукрів і кілька органічних кислот, все інше - клітковина, вітаміни та мінерали.

Вітамін А, міститься в черешні, допомагає регулювати обмін речовин, сприяє правильному функціонуванню серцево-судинної системи і має антиоксидантні властивості, тобто перешкоджає старінню.

Багата черешня і на вітаміни групи В, корисні в першу чергу для нервової системи. Вони позитивно впливають на процеси кровотворення і покращують стан шкіри, нігтів і волосся.

Вітамін С, який також можна знайти в складі черешні, зміцнює імунну систему організму, бере участь у синтезі колагену і виводить токсини. Крім цього, аскорбінова кислота позитивно впливає на жовчовиділення і прискорює процеси загоєння ран.

Жінок порадує наявність в черешні вітаміну Е, який перешкоджає утворенню канцерогенів і володіє потужними омолоджуючими властивостями: зсередини зволожує і живить шкіру, покращує кровообіг і нормалізує роботу гормонів.

Як ми раніше повідомляли, медики розповіли про супер-властивості вишні.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України клубника
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся