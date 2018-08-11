"Не купаюсь и детей не вожу": киевляне рассказали, где купаются в жару (видео)

Фото: Пляж (РБК-Україна)

Киевляне рассказали, что не ходят купаться на Днепр из-за сильного загрязнения

Журналисты Styler решили выяснить, где во время жары купаются жители Киева. В связи с этим они провели среди граждан специальный опрос.

- Добрый день, РБК-Украина, меня зовут Олег. Скажите пожалуйста, а где вы купаетесь в Киеве?

- Днепр – пляж. Чем плохо? Московский мост. Там же тоже пляжи есть. Люди не умирают от того, что вода грязная.

В то же время другой мужчина признался, что сам не купается в Днепре, и детей своих туда не водит.

- Я, например, купаюсь в озере Иорданском. Объясняю, почему. Во-первых – там бьют ключи. Во-вторых – там живут утки. Не знаю как сейчас, но пару лет назад там можно было словить щуку. Там отличная вода. Если б еще пляж привели в порядок – вообще было бы супер. Больше нигде. Страшно. В Днепре не купаюсь и детей сюда не вожу", - сказал один из опрошенных мужчин.

Еще одна киевлянка рассказала, что не ходит на столичные пляжи из-за нехорошей экологической ситуации.

- Нигде не купаюсь. Не очень хорошая экологическая ситуация с водой. Не хочется рисковать. И по телевизору тоже говорят про инфекционные заболевания, которыми люди болеют.

Кстати, у жительницы Киева украли собаку на столичном пляже в парке Дружбы народов. Киевлянка Марина Каплан рассказала, что она работает в кафе для вейк-серферов на Днепре, а 7-летнего мопса Каспера приходилось часто брать с собой на работу.

Где киевляне купаются в жару – опрос (video.rbc.ua)