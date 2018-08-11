"Не купаюся і дітей не вожу": кияни розповіли, де купаються в спеку (відео)

Кияни розповіли, що не ходять купатися на Дніпро через сильне забруднення
Журналісти Styler вирішили з'ясувати, де у час спеки купаються жителі Києва. У зв'язку з цим вони провели серед громадян спеціальне опитування.
- Добрий день, РБК-Україна, мене звати Олег. Скажіть будь ласка, а де ви купаєтеся в Києві?
- Дніпро – пляж. Чим погано? Московський міст. Там же теж є пляжі. Люди не помирають від того, що вода брудна.
У той же час інший чоловік зізнався, що сам не купається в Дніпрі, і дітей своїх туди не водить.
- Я, наприклад, купаюся в озері Йорданському. Пояснюю, чому. По-перше – там б'ють ключі. По-друге – там живуть качки. Не знаю як зараз, але пару років тому там можна було зловити щуку. Там відмінна вода. Якщо б ще пляж привели в порядок – взагалі було б супер. Більше ніде. Страшно. У Дніпрі не купаюся і дітей сюди не вожу", - сказав один з опитаних чоловіків.
Ще одна киянка розповіла, що не ходить на столичні пляжі з-за поганої екологічної ситуації.
- Ніде не купаюся. Не дуже хороша екологічна ситуація з водою. Не хочеться ризикувати. І по телевізору теж говорять про інфекційні захворювання, якими люди хворіють.
До речі, у мешканки Києва вкрали собаку на столичному пляжі у парку Дружби народів. Киянка Марина Каплан розповіла, що вона працює в кафе для вейк-серферів на Дніпрі, а 7-річного мопса Каспера доводилося часто брати з собою на роботу.
Де купаються кияни в спеку – опитування (video.rbc.ua)