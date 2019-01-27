"Не оценили шутки": звезду Comedy Club не пустили в США

Фото: визовый режим (коллаж РБК-Украина)

Комик "дошутился"

Российской комик и резидент Comedy Club Тимур Батурдинов рассказал, что ему отказали во въезде в Соединенные Штаты. Соответствующее видео он разместил на своей странице в Instagram.

Так, у актера было запланировано выступление в Соединенных Штатах, однако в последний момент ему отказали в визе. В связи с этим он решил извиниться перед своими поклонниками и зрителями.

"Хочу извиниться перед зрителями, которые ожидали меня увидеть на концертах в США, дело в том, что по непонятным причинам мне было отказано в выдаче визы, меня не пустили", - сказал он.

Видео: Тимура Батурдинова не пустили в США (instagram.com/timurbatrutdinov)

Обратим внимание, что ролик уже просмотрели более 300 тысяч пользователей. При этом они указали на возможную причину отказа.

"Не оценили шутки видимо", - сказала пользователь Ирина Алексеева.

"Госдеп вас давно смотрит", - подчеркнула юзер Юлия Почеревина.

"Шутки про США были шикарные. Ждет теперь про Евросоюз", - уточнил пользователь Вова Амосов.

"Тимур, они тебя просто боятся", - сказала юзер Татьяна Солдатова.

Скриншот комментариев (instagram.com/timurbatrutdinov)

Напомним, выступавший в аннексированном Крыму стендап-комик Иван Усович снова собрался в Киев. Это будет уже вторая попытка популярного юмориста-нарушителя закона повеселить украинцев.

Напомним, что в 2018 году СБУ запретила въезд в Украину популярному стендап-комику Даниле Поперечному, который в своих выступлениях рассказывал о "братском народе" и "единстве между русскими и украинцами".

Также Styler писал о том, что в аннексированном Крыму "засветился" российский актер-либерал Константин Хабенский. Позже он пополнил ряды "Миротворца".