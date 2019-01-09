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Выступал в Крыму: популярный комик снова собрался в Украину

STYLERЖизнь    09.01.2019 - 11:56
Выступал в Крыму: популярный комик снова собрался в Украину
Коллаж РБК-Украина

Стендап-комик Иван Усович, который выступал в аннексированном Крыму, хочет посмешить киевлян

Выступавший в аннексированном Крыму стендап-комик Иван Усович снова собрался в Киев. Это будет уже вторая попытка популярного юмориста-нарушителя закона повеселить украинцев: в октябре 2018 года белорус со своим коллегой Славой Комиссаренко должен был выступать в Киеве и Харькове, но после того, как журналисты вывели Усовича на чистую воду, комик пропал из афиш и был заменен другим российским стендапером.

Согласно данным сайтов билетных операторов, шоу резидента проекта STAND-UP Comedy Club Production Ивана Усовича должно состоятся 13 февраля в столичном Доме офицеров. Интересно, что помогать веселить зрителей Усовичу будут киевляне Сергей Липко и Настя Дерская. 

Выступал в Крыму: популярный комик снова собрался в Украину

Афиша выступления Ивана Усовича в Киеве 

Подчеркнем, что 15 сентября 2016 года в симферопольском баре TorTuga Иван Усович как "специальный гость из телевизора" вместе с другими российскими стендап-комиками открывал второй сезон проекта Stand Up Rec.

Выступал в Крыму: популярный комик снова собрался в Украину

Скриншот (vk.com)

Выступление Усовича не афишировалось (сам юморист также не афишировал свою поездку на аннексированный полуостров), но нам удалось отыскать фотоотчет с шоу. 

 

Усович в аннексированном Крыму (geometria.ru)

Напомним, что за посещение аннексированного Крыма иностранцы должны привлекаться к административной ответственности. Кроме того им должен быть запрещен въезд на территорию Украины на три года.

Выступал в Крыму: популярный комик снова собрался в Украину

Скриншот (vk.com)

Выступал в Крыму: популярный комик снова собрался в Украину

Скриншот (vk.com)

Напомним, что в 2018 году СБУ запретила въезд в Украину популярному стендап-комику Даниле Поперечному, который в своих выступлениях рассказывал о "братском народе" и "единстве между русскими и украинцами"

Также Styler писал о том, что в аннексированном Крыму "засветился" российский актер-либерал Константин Хабенский. Позже он пополнил ряды "Миротворца".

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