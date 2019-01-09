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Виступав у Криму: популярний комік знову зібрався в Україну

STYLERЖиття    09.01.2019 - 11:56
Виступав у Криму: популярний комік знову зібрався в Україну
Колаж РБК-Україна

Стендап-комік Іван Усович, який виступав в анексованому Криму, хоче посмішити киян

Стендап-комік Іван Усович, який виступав у анексованому Криму, знову зібрався в Київ. Це буде вже друга спроба популярного гумориста-порушника закону повеселити українців: у жовтні 2018 року білорус зі своїм колегою Славою Комісаренком повинен був виступати в Києві і Харкові, але після того, як журналісти вивели Усовича на чисту воду, комік пропав з афіш і був замінений іншим російським стендапером.

Згідно з даними сайтів квиткових операторів, шоу резидента проекту STAND-UP Comedy Club Production Івана Усовича має відбутися 13 лютого в столичному Будинку офіцерів. Цікаво, що допомагати веселити глядачів Усовичу будуть кияни Сергій Ліпко і Настя Дєрская. 

Виступав у Криму: популярний комік знову зібрався в Україну

Афіша виступу Івана Усовича в Києві

Підкреслимо, що 15 вересня 2016 року в сімферопольському барі TorTuga Іван Усович як "спеціальний гість з телевізора" разом з іншими російськими стендап-коміками відкривав другий сезон проекту Stand Up Rec.

Виступав у Криму: популярний комік знову зібрався в Україну

Скріншот (vk.com)

Виступ Усовича не афішувався (сам гуморист також не афішував свою поїздку на анексований півострів), але нам вдалося відшукати фотозвіт з шоу.

 

Усович в анексованому Криму (geometria.ru)

Нагадаємо, що за відвідування анексованого Криму іноземці повинні притягуватися до адміністративної відповідальності. Крім того, їм має бути заборонено в'їзд на територію України на три роки.

Виступав у Криму: популярний комік знову зібрався в Україну

Скріншот (vk.com)

Виступав у Криму: популярний комік знову зібрався в Україну

Скріншот (vk.com)

Нагадаємо, що в 2018 року СБУ заборонила в'їзд в Україну популярному стендап-коміку Данилові Поперечному, який у своїх виступах розповідав про "братній народ" і "єдність між росіянами і українцями".

Також Styler писав про те, що у анексованому Криму "засвітився" російський актор-ліберал Костянтин Хабенський. Пізніше він поповнив ряди "Миротворця".

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