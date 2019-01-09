Виступав у Криму: популярний комік знову зібрався в Україну

Колаж РБК-Україна

Стендап-комік Іван Усович, який виступав в анексованому Криму, хоче посмішити киян

Стендап-комік Іван Усович, який виступав у анексованому Криму, знову зібрався в Київ. Це буде вже друга спроба популярного гумориста-порушника закону повеселити українців: у жовтні 2018 року білорус зі своїм колегою Славою Комісаренком повинен був виступати в Києві і Харкові, але після того, як журналісти вивели Усовича на чисту воду, комік пропав з афіш і був замінений іншим російським стендапером.

Згідно з даними сайтів квиткових операторів, шоу резидента проекту STAND-UP Comedy Club Production Івана Усовича має відбутися 13 лютого в столичному Будинку офіцерів. Цікаво, що допомагати веселити глядачів Усовичу будуть кияни Сергій Ліпко і Настя Дєрская.

Афіша виступу Івана Усовича в Києві

Підкреслимо, що 15 вересня 2016 року в сімферопольському барі TorTuga Іван Усович як "спеціальний гість з телевізора" разом з іншими російськими стендап-коміками відкривав другий сезон проекту Stand Up Rec.

Скріншот (vk.com)

Виступ Усовича не афішувався (сам гуморист також не афішував свою поїздку на анексований півострів), але нам вдалося відшукати фотозвіт з шоу.

Усович в анексованому Криму (geometria.ru)

Нагадаємо, що за відвідування анексованого Криму іноземці повинні притягуватися до адміністративної відповідальності. Крім того, їм має бути заборонено в'їзд на територію України на три роки.

Скріншот (vk.com)

Скріншот (vk.com)

Нагадаємо, що в 2018 року СБУ заборонила в'їзд в Україну популярному стендап-коміку Данилові Поперечному, який у своїх виступах розповідав про "братній народ" і "єдність між росіянами і українцями".

Також Styler писав про те, що у анексованому Криму "засвітився" російський актор-ліберал Костянтин Хабенський. Пізніше він поповнив ряди "Миротворця".