Неадекватная вечеринка: в Ужгороде парень бросался ножами с балкона

В Ужгороде прохожие зафиксировали на видео неадекватного молодого человека, который с балкона бросался различными предметами в прохожих. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "Перший".

По словам очевидцев, в квартире скорее всего проходила какая-то вечеринка и один из участников решил устроить шоу для окружающих, которое могло повлечь за собой серьезные последствия. Под окнами дома, в котором все произошло, находится детская площадка, на которой в момент инцидента гуляли маленькие дети с родителями.

Они заметили молодого человека, который вышел на балкон и начал громко ругаться, при чем, по словам очевидцев, его крики не были направлены кому-то конкретно. Парень даже попытался вылезти на крышу, но передумал и спустился вниз.

Неадекватная вечеринка в Ужгороде (YouTube/Перший кабельний)

Потом он начал с балкона бросать камни, а когда камни под руками закончились, молодой парень скрылся в квартире и вернулся с ножами, которые также начал бросать с балкона.

Свидетели этого шоу не выдержали и позвонили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов быстро прибыли на место происшествия, но дебошира быстро скрутить не удалось, так как он сопротивлялся. Полицейским пришлось надеть на него наручники, а только после этого вывести из помещения.

В Ужгороде парень бросал в прохожих ножи (YouTube/Перший кабельний)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Мариуполе неадекватный мужчина начал угрожать оружием в стоматологической клинике.

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