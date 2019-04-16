Неадекватна вечірка: в Ужгороді хлопець кидався ножами з балкона

В Ужгороді перехожі зафіксували на відео неадекватного молодика, який з балкона кидався різними предметами у перехожих. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі "Перший".

За словами очевидців, у квартирі швидше за все проходила якась вечірка і один з учасників вирішив влаштувати шоу для оточуючих, яке могло спричинити за собою серйозні наслідки. Під вікнами будинку, в якому все сталося, знаходиться дитячий майданчик, на якому в момент інциденту гуляли маленькі діти з батьками.

Вони помітили молодого чоловіка, який вийшов на балкон і почав голосно лаятися, при чому, за словами очевидців, його крики не були спрямовані комусь конкретно. Хлопець навіть спробував вилізти на дах, але передумав і спустився вниз.

Неадекватна вечірка в Ужгороді (YouTube/Перший кабельний)

Потім він почав з балкона кидати каміння, а коли камені під руками закінчилися, молодий хлопець зник у квартирі і повернувся з ножами, які також почав кидати з балкона.

Свідки цього шоу не витримали і подзвонили в поліцію. Співробітники правоохоронних органів швидко прибули на місце події, але бешкетника швидко скрутити не вдалося, так як він пручався. Поліцейським довелося надіти на нього наручники, а тільки після цього вивести з приміщення.

В Ужгороді хлопець кидав у перехожих ножі (YouTube/Перший кабельний)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Маріуполі неадекватний чоловік почав погрожувати зброєю в стоматологічній клініці.

А також ми розповідали про те, що у Києві в метро неадекват накинувся на ветерана АТО.