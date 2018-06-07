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Что он несет? В соцсетях высмеяли прямую линию с Путиным

STYLERLIFE        07.06.2018 - 17:28
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

В соцсетях негодуют, мол, "сколько будет продолжаться вся эта постановка"

Прямая линия с Путиным 2018 состоялась 7 июня. Традиционная "прямая линия" – это ежегодная программа, когда президент РФ отвечает на вопросы граждан своей страны. Кстати, во время трансляции была затронута важная сегодня тема освобождения Олега Сенцова. На что Путин заявил, что Сенцов был задержан за подготовку террористического акта.

Во время четырехчасовой трансляции пользователи соцсети спешили комментировать изречения Владимира Путин. STYLER собрал несколько острых цитат и мемов.  

Трансляция Путина

Скриншот поста twitter.com/yoshkinkrotyoshkinkrot

"До каких пор будет эта постановка? Все действующие лица заранее знают ответы. Ну не смешно уже", - пишут в сети. 

Скриншот поста twitter.com/antivesa

Прямая линия Путина

Скриншот поста twitter.com/oldLentach

Скриншот поста twitter.com/RashkinV

"Политическая импотенция гражданина П: Пока на экране всплывали вопросы "Почему в Тольятти так сильно подорожал хлеб?", "Почему половина россиян живут в бараках?", Путин говорил о Скрипалях, Украине, Сирии и проблемах наших олигархов в Британии". 

Прямая трансляция с Путиным

Скриншот поста twitter.com/MargaronMe

Путин трансляция

Скриншот поста twitter.com/cheremuhapower

Скриншот поста twitter.com/oldLentach 

Скриншот поста twitter.com/abysov

Скриншот поста twitter.com/oldLentach 

Скриншот поста twitter.com-Sandy_mustache 

Скриншот поста twitter.com-Sandy_mustache

 

Скриншот поста twitter.com/DianaArsun

Скриншот поста twitter.com/julia_latynin

Прямая линия с Путиным 2018

Иллюстрация: facebook.comsergey.elkin1

Скриншот поста twitter.com/OPushkina

Скриншот поста twitter.com/Sstoutify

Прямая линия с Владимиром Путиным - 2018. Полное видео

Напомним также, Украину могут ожидать "тяжелые последствия для государственности" в случае военного наступления на Донбассе. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин, передают российские СМИ.

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Теги: Владимир Путин, прямая линия
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