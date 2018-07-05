Несовершеннолетний подозреваемый в жестоком убийстве школьницы под Тернополем объявил голодовку

Парень имеет алиби и считает, что его подставили

Подозреваемый в убийстве выпускницы Ирины Мукоид, которую нашли убитой прошлым летом в Тернопольской области, объявил голодовку. Об этом сообщила местный журналист Наталья Костилева на своей странице в Facebook.

17-летнего Василия Гнатюка, которому на момент преступления было 16 лет, обвинили в убийстве и изнасиловании 17-летней Ирины Мукоид.

По словам Натальи Костилевой, с 5 июля 2018 года несовершеннолетний Василий Гнатюк, которого уже год держат под стражей и подозревают в убийстве и изнасиловании начал голодовку.

Журналист рассказала, что прямых доказательств причастности подростка к этому преступлению не существует, а также у него есть алиби. Кроме этого его физическое состояние не позволяет совершить такое преступление, а отсутствие на правой рабочей руке большого пальца и маленький рост делают невозможным нанесение девочке смертельный удар в сердце.

Наталья указала, что суд со слушанием фактов и экспертов, свидетелей так за год и не начался; все ходатайства общественности и адвокатов относительно содержания парня под домашним арестом остаются без внимания; медицинская помощь мальчику тоже не предоставляется, а 5 июля никто из прокуроров не появился на суд.

"И вот, несовершеннолетний мальчик официально объявил голодовку! 21 век! Дети голодают в СИЗО чтобы их наконец услышали! Ау, правозащитники и те, кто готовится к выборам и вешает рекламу обещаний на дорогах и городах! Проснитесь и сделайте перед выборами истинное действие!" – эмоционально отметила она.

Скриншот поста (facebook.com/natasha.kostyleva)

Ранее сообщалось, что 26 июня 2017 года тело 17-летней Ирины Мукоид было найдено на обочине дороги в поселке Вишневец Тернопольской области. Адвокаты подозреваемого обвинили правоохранителей в фальсификации дела.

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