Для невест по всему миру: как живет украинское село, зарабатывающее на свадебной моде

Иллюстративное фото: Невеста (pixabay)

Об этом селе знают не только в Украине, но и за ее пределами

Кто бы мог подумать, что одним из самых известных поставщиков свадебных платьев на рынках США, Европы и даже Африки является скромное село на Буковине – Волока. Как пишет журнал "Новое время", об этом селе знают не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

В, казалось бы, маленьком селе с населением в 3 тысячи человек работает почти 400 частных предпринимателей, в том числе здесь расположено 5 полноценных швейных фабрик. И день изо дня почти все местные жители заняты одним делом – шьют свадебные платья.

Глава волокской объединенной территориальной общины, Глопина Валентин, рассказал о местной продукции, рабочем графике местных жителей и их доходах. Например, тут шьют платья всех ценовых категорий: от оптовых по $30 за штуку, до выполненных по индивидуальному заказу – от $1000 до $10 тысяч.

О своих односельчанах он отзывается так: “У нас люди очень работоспособные: до 2–3 часов ночи вышивают платья, а в 5 утра уже на базаре". А позже с ноткой самодовольства добавил: "Наши платья можно встретить в Италии, Греции, Португалии, Румынии и даже Франции”.

Фото: На Калиновском рынке в Черновцах есть отдельный павильон со свадебными платьями (nv.ua)

О доходах местных предпринимателей можно судить по их поступкам. Например, в 2011 году всего за 3 недели общими усилиями жители Волоки собрали $280 тысяч на строительство дороги до села. Позже одна из предпринимательниц города из своего собственного кармана потратила около $25 тысяч на постройку забора возле школы, а ее коллега заасфальтировала двор этого учебного заведения, что обошлось ей в $10 тысяч.

Кстати, недавно пенсионерская супружеская пара из Донбасса рассказала, как им живется в прифронтовой зоне. Кроме того, в сети появились снимки, красноречиво рассказывающие, как сейчас живет село Поповка в Крыму – экс-место проведения популярного фестиваля "Казантип". А еще в Крыму местные жители пожаловались на жизнь с оккупантами.

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