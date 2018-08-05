Для наречених по всьому світу: як живе українське село, яке заробляє на весільній моді

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Про це село знають не тільки в Україні, але і за її межами

Хто б міг подумати, що одним з найвідоміших постачальників весільних суконь на ринках США, Європи і навіть Африки є скромне село на Буковині – Волока. Як пише журнал "Новий час", про цьому селі знають не тільки в Україні, але й далеко за її межами.

У, здавалося б, маленькому селі з населенням 3 тисячі чоловік працює майже 400 приватних підприємців, у тому числі тут розташовано 5 повноцінних швейних фабрик. І день з дня майже всі місцеві жителі зайняті однією справою – шиють весільні сукні.

Голова волокской об'єднаної територіальної громади, Глопина Валентин, розповів про місцевої продукції, робочому графіку місцевих жителів і їх доходи. Наприклад, тут шиють сукні всіх цінових категорій: від оптових по $30 за штуку, до виконаних за індивідуальним замовленням – від $1000 до $10 тисяч.

Про своїх односельців він висловлюється так: “У нас люди дуже працездатні: до 2-3 годин ночі вишивають сукні, а в 5 ранку вже на базарі". А пізніше з ноткою самовдоволення додав: "Наші сукні можна зустріти в Італії, Греції, Португалії, Румунії і навіть Франції".

Фото: На Калинівському ринку в Чернівцях є окремий павільйон з весільними сукнями (nv.ua)

Про доходи місцевих підприємців можна судити за їхніми вчинками. Наприклад, у 2011 році всього за 3 тижні спільними зусиллями жителі Волоки зібрали $280 тисяч на будівництво дороги до села. Пізніше одна з підприємниць міста з власної кишені витратила близько $25 тисяч на будівництво паркану біля школи, а її колега заасфальтували двір цього навчального закладу, що обійшлося їй у $10 тисяч.

До речі, нещодавно пенсіонерська подружня пара з Донбасу розповіла, як їм живеться в прифронтовій зоні. Крім того, в мережі з'явилися знімки, красномовно розповідають, як зараз живе село Поповка в Криму – екс-місце проведення популярного фестивалю "Казантип". А ще в Криму місцеві жителі поскаржилися на життя з окупантами.

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