Невиданная щедрость: киевлянка подарила дом многодетной семье переселенцев

Видео: (YouTube/ТСН)

Щедрая киевлянка решила подарить свой дом нуждающейся семье и едва услышала о судьбе многодетных переселенцев из Луганской области - сразу поняла, кому хочет передать свое имущество. Об этом сообщают в сюжете ТСН.

Тамара очень переживала, понравится ли дом будущим хозяевам и тщательно готовила его к приезду гостей. Сомнения были напрасны: как только Зоя и Дмитрий зашли в дом - тотчас высказали восхищение.

До этого семья с шестью детьми ютилась в двухкомнатной хибаре на Прикарпатье без отопления. Их большой дом в Луганской области соседи разобрали до фундамента, а семья бежала подальше от войны. Осилить оплату нового жилья на Западной Украине было сложно: семья постоянно находилась под угрозой выселения.

Теперь у Зои на глазах снова слезы, но не от отчаяния, а от счастья. "Не верилось, что такое может быть. Во-вторых, очень хотелось увидеть того человека с большим сердцем", - говорит она.

Как бы ни хотелось, переехать немедленно семье не получится, ведь дом три года стоял без присмотра, поэтому придется еще приложить руки и деньги. Но многодетные родители счастливы и к весне планируют справиться со всеми домашними заботами.

Новоиспеченные жильцы уже сейчас приглашают Тамару приезжать в любое время. Для нее это очень важно - иметь возможность навещать свой дом, прежде всего, свои воспоминания.

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