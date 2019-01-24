Ждать или покупать? Как не прогореть с покупкой квартиры

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Эксперт утверждает, что полагаться на акции при выборе квартиры не имеет смысла

Эксперт по вопросам недвижимости Владимир Романов рассказал, как не прогореть с покупкой квартиры и объяснил, какова реальная стоимость жилья. Об этом специалист сообщил в эфире ObozTV.

По словам эксперта, оптимальная цена за квадратный метр новой жилплощади в новострое на данный момент составляет приблизительно 16-18 тыс. гривен. Также Романов сообщил украинцам о некоторых уловках, которыми пользуются застройщики.

"Идут акции, идут скидки и застройщики любыми способами пытаются обосновать их любыми праздниками. Следующим у нас будет 23 февраля, 14 февраля, День влюбленных - "Подари любимому квартиру", 8 марта - 8% скидки на квартиру, и так далее", - рассказывает Романов.

По его словам, застройщики сначала поднимают цену на жилье, а после устраивают очередную скидку, которая просто перекрывает повышение стоимости, но не снижает её на самом деле.

"На сегодняшний день вообще идет тенденция поднятия стоимости. Это можно логически обосновать ростом цен на рабочую силу и материалы. Но даже если смотреть на пропорциональность поднятия цены, то застройщики поднимают её больше", - говорит эксперт.

По словам специалиста, это обычная уловка, которая используется чтобы люди подумали, что потом квартиры подорожают еще больше и лучше купить недвижимость сейчас.

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