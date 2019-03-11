Был невкусным: кит проглотил дайвера, а потом выплюнул (видео)

Дайвер признался, что почувствовал в этот момент

Огромный кит проглотил дайвера-фотографа, а потом внезапно выплюнул его обратно. Видео с инцидентом стало в сети вирусным.

Инцидент произошел у побережья ЮАР. Фотограф-дайвер Райнер Шимпф так увлекся съемками дельфинов в бухте Елизаветы, что не заметил, как к нему подплыл огромный кит.

В тот момент Шимпф находился примерно в 46 километрах от берега. Он снимал в воде дельфинов, темных акул, олуш, пингвинов, бакланов и чаек, которые питались сардинами. Процесс съемок так захватил фотографа, что он не заметил опасности.

Кит подплыл к фотографу и заглотил его вместе с водой. Но через несколько секунд млекопитающее внезапно выплюнуло дайвера обратно в воду. Как рассказал Шимпф, кит не собирался его есть и видимо, заглотил его нечаянно, вместе с водой.

"Вдруг резко потемнело, я почувствовал какое-то давление на бедро и понял, что кит схватил меня. Времени на раздумья не было. Невозможно быть готовым к тому, что тебя проглотит кит", - отметил дайвер.

Весь инцидент был снят на фото, из которого впоследствии 51-летний Райнер Шимпф смог воссоздать видеоролик. Он уверен, что стал жертвой обычной случайности и признался, что совершенно не пострадал.

В комментариях под видео пользователи высказали предположение, что дайвер скорее всего оказались невкусным, потому кит его и выплюнул.

Видео: YouTube/ Barcroft Animals

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