Ничего хорошего нам не светит: популярный рэпер поиздевался над заявлениями Путина

"Обидно, что на дворе 21 век, а мы все еще живем в начале 20-го. И ничего хорошего нам не светит очень долго", - прокомментировал перспективы россиян Хорев, намекнув на "неудачный" "урок истории" от Путина.

Также он с сарказмом высказался о признании Путиным независимости "ЛДНР" и провел забавные параллели с соседским имуществом.

"Признаю независимость своей квартиры и отказываюсь от всех финансовых обязательств перед враждебным миром вокруг моей квартиры! Налоги и выплаты по ипотеке будут поступать в местный бюджет с целью развития инфраструктуры и повышения благосостояния населения, то есть меня", - провозгласил рэпер.

Скриншот (twitter.com/artemkhorev)

Также с помощью аллюзии он прокомментировал опасения Путина касательно наращивания инфраструктуры НАТО вблизи границ России, то есть на территории Украины, и оправдания этим фактом своей военной агрессии.

"Планирую нападение на соседнюю квартиру, чтобы предотвратить там размещение счетчиков личного учета. Да и никакие они мне не соседи! Они вероломно за деньги купили помещение! Да еще и угнетают меня, не давая громко слушать русский рэп по воскресеньям и выбрасывать мусор в коридор", - едко и с иронией поделился своими планами Хорев.

Скриншот (twitter.com/artemkhorev)