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Нічого хорошого нам не світить: популярний репер познущався над заявами Путіна

Автор: Styler

Вокаліст російської реп-рок групи Anacondaz Артем Хорев публічно познущався над скандальною промовою президента РФ Володимира Путіна на екстрених зборах Собеза, де той визнав незалежність самопроголошених "ЛДНР".

На своїй сторінці в Твіттер він виявив своє ставлення до подій, і з іронією й застосуванням алюзії написав кілька постів поспіль.

"Прикро, що на дворі 21 століття, а ми все ще живемо на початку 20-го. І нічого хорошого нам не світить дуже довго", - прокоментував перспективи росіян Хорев, натякнувши на "невдалий" "урок історії" від Путіна.

Також він із сарказмом висловився про визнання Путіним незалежності "ЛДНР" і провів кумедні паралелі з сусідським майном.

"Визнаю незалежність своєї квартири та відмовляюся від усіх фінансових зобов'язань перед ворожим світом навколо моєї квартири! Податки й виплати по іпотеці будуть надходити до місцевого бюджету з метою розвитку інфраструктури та підвищення добробуту населення, тобто мене", - проголосив репер.

Скріншот (twitter.com/artemkhorev)

Також за допомогою алюзії він прокоментував побоювання Путіна щодо нарощування інфраструктури НАТО поблизу кордонів Росії, тобто на території України, і виправдання цим фактом своєї військової агресії.

"Планую напад на сусідню квартиру, щоб запобігти там розміщення лічильників особистого обліку. Та й ніякі вони мені не сусіди! Вони віроломно за гроші купили приміщення! Та ще й пригнічують мене, не даючи голосно слухати російський реп у неділю і викидати сміття в коридор", - їдко і з іронією поділився своїми планами Хорев.

Скріншот (twitter.com/artemkhorev)

Нагадаємо, що раніше російський журналіст і блогер з українським корінням Юрій Дудь хлестко прокоментував скандальну промову Путіна.

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