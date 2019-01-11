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Нет ничего невозможного: украинка без рук воспитывает двоих детей (видео)

STYLERЖизнь    11.01.2019 - 07:04
Нет ничего невозможного: украинка без рук воспитывает двоих детей (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Жительница Тернопольской области Вера Омельчук поражает силой духа и мужеством

В Тернопольской области в селе Залесцы Шумского района живет удивительная женщина - Вера Омельчук, которая родилась без рук, а одна нога у нее короче другой. Тем не менее, женщина сама воспитывает двоих детей, справляется по хозяйству, держит 40 соток огорода и даже делает макияж, тем самым зарабатывая на жизнь. Об этом говорится в сюжете "Новости Тернополя Реально" на странице в Facebook.

Мама Веры рассказала, что после родов ей предлагали оставить ребенка в доме малютки, но они с мужем отказались.

"Что есть, то будет. Забираем домой. Мы должны смириться с тем, что Господь дал", - со слезами на глазах вспоминает она слова супруга.

Сразу после рождения девочку трое суток не показывали роженице, чтобы не шокировать.

Нет ничего невозможного: украинка без рук воспитывает двоих детей (видео)

Скриншот

Вера самая младшая в семье - у нее также двое братьев и двое сестер. Девочка росла с крепким духом и училась преодолевать невзгоды. В школе решили, что преподаватель будет приходить к ним на дом.

Через некоторое время девочка стала помогать семье по дому. Научилась вышивать ногами, чистить картошку, накрывать на стол. 

Вера вышла замуж и родила двоих детей. Сейчас она воспитывает их сама, так как муж Петр ушел. 

Нет ничего невозможного: украинка без рук воспитывает двоих детей (видео)

Скриншот

Когда ее дочка подросла, она стала помогать маме, практически заменяя ей руки.

Вера признается, что денег катастрофически не хватает. 

Также она рассказала о своей мечте - поехать куда-нибуть с детьми на отдых: "чтобы дети увидели немного мир".

Нет ничего невозможного: украинка без рук воспитывает двоих детей (видео)

Скриншот

Недавно желание этой стойкой и удивительной женщины сбылось - им подарили путевки. 

Вера Омельчук доказывает, что нет ничего невозможного. Даже без рук, она держится за жизнь крепче, чем кто либо другой. Она ловит счастье и мечты, так как знает - без них жизнь не будет такой яркой.

Видео: facebook.com/realno.te.ua

Напомним, что десятилетний мальчик Сергей Лазько из Мелитополя, который прославился на всю Украину и стал "Самым героическим ребенком" после спасения девочки, тонувшей в водопроводном колодце, теперь сам нуждается в помощи. 

Как сообщалось ранее, юный герой Егор Чернецкий, который спас от пожара дедушку-инвалида и сам попал в харьковскую больницу, находится в тяжелом состоянии

Также мы писали о том, что легендарный оратор и мотивационный тренер Ник Вуйчич стал отцом двойни. В конце 2017-го у его жены родились две девочки, которых назвали Оливия и Элли. 

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