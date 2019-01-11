Немає нічого неможливого: українка без рук виховує двох дітей (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Мешканка Тернопільської області Віра Омельчук вражає силою духу та мужності

В Тернопільській області в селі Залісці Шумського району живе дивовижна жінка - Віра Омельчук, яка народилася без рук, а одна нога у неї коротша за другу. Тим не менш, жінка сама виховує двох дітей, порається по господарству, тримає 40 соток городу і навіть робить макіяж, тим самим заробляючи на життя. Про це йдеться в сюжеті "Новини Тернополя Реально" на сторінці в Facebook.

Мама Віри розповіла, що після пологів їй пропонували залишити дитину в будинку маляти, але вони з чоловіком відмовилися.

"Що є, то буде. Забираємо додому. Ми повинні змиритися з тим, що Господь дав", - зі сльозами на очах згадує вона слова чоловіка.

Відразу після народження дівчинку три доби не показували породіллі, щоб не шокувати.

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Віра наймолодша в родині - у неї також двоє братів і двоє сестер. Дівчинка росла з міцним духом і вчилася долати негаразди. У школі вирішили, що викладач буде приходити до них додому.

Через деякий час дівчинка почала допомагати родині по дому. Навчилася вишивати ногами, чистити картоплю, накривати на стіл.

Віра вийшла заміж і народила двох дітей. Зараз вона виховує їх сама, бо чоловік Петро пішов.

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Коли її донька підросла, вона стала допомагати мамі, практично замінюючи їй руки.

Віра зізнається, що грошей катастрофічно не вистачає.

Також вона розповіла про свою мрію - поїхати куди-небуть з дітьми на відпочинок: "щоб діти побачили трохи світ".

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Нещодавно бажання цієї стійкої і дивовижної жінки збулося - їм подарували путівки.

Віра Омельчук доводить, що немає нічого неможливого. Навіть без рук, вона тримається за життя міцніше, ніж будь хто інший. Вона ловить щастя і мрії, бо знає - без них життя не буде таким яскравим.

Відео: facebook.com/realno.te.ua

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