В Николаеве бешеный пес покусал 12 людей: названа зона карантина

Бешеный пес искусал 12 человек (gx.net.ua)

Чиновники предположили, что могут быть еще больные животные

В Николаеве 12 человек стали жертвами укусов собаки, у которой обнаружили бешенство. Об этом сообщил заместитель городского головы Юрий Степанец в понедельник, 1 апреля.

В Николаеве местные жители пострадали от укусов бешеного пса. За медицинской помощью обратились 12 человек и сотрудники КП "Центр защиты животных" отловили еще 27 животных, которые также могут быть заражены бешенством. Собака, которая напала на людей – погибла, но экспертиза подтвердила, что она была заражена бешенством.

"Собака умерла, сделали экспертизу, к сожалению, подтвердилось бешенство. По заявлению управления здравоохранения, на сегодняшний день пострадало 12 человек, всем была оказана помощь. В больницах города и области есть необходимые вакцины и препараты против бешенства. Комиссией принято решение, нами обозначена зона карантина, где КП "Центр защиты животных" будет усиленно работать. Оно уже работает в этой зоне, проводит отлов собак и размещает их в вольерах на КП. Над собаками, которые отловлены, будет вестись наблюдение. Если у животных подтвердится бешенство, нам ничего не остается, как усыпить их и кремировать. Если не будет подтверждено заражение бешенством у данных собак, естественно, они будут вакцинированы, стерилизованы и, скорее всего, их выпустят в среду обитания", - рассказал Степанец.

Собака с бешенством (novosti-n.org)

Он добавил, что есть информация о том, что зараженная бешенством собака смогла проникнуть на территорию "Николаевводоканала" в том же районе. Там происходили драки между собаками и скорее всего, есть еще животные, которые заразились.

Чиновники ограничили так называемую зону карантина. Она расположена рядом с онкологической больницей на улице Театральной (Васляева), а самая опасная зона – это угол улицы Южной по проспекту Мира, угол улицы Южной на улице Николаевской, угол улицы Николаевской и улицы Олейника, угол улицы Олейника и проспекта Богоявленского (Октябрьского), угол проспекта Богоявленского и улицы Театральной, угол улицы Театральной и улицы Николаевской.

Карта карантина (novosti-n.org)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в оккупированном Крыму объявили карантин из-за бешенства шакалов.

А также мы писали о том, что врач рассказала, как не стать жертвой бешенства.