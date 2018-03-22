"Никто вместо нас этого не сделает": как в пекарне под Киевом людей с синдромом Дауна готовят к работе

STYLER посетил особенную пекарню, чтобы поближе познакомиться с уникальной инициативой и ее "солнечными" участниками

К Всемирному дню людей с синдромом Дауна, 21 марта в пекарне под Киевом (город Бровары) стартовала уникальная для Украины инициатива – первые 10 стажеров с хромосомной аномалией и проблемами умственного развития смогут проходить здесь профессиональную подготовку, чтобы уже в следующем году получить свою первую официальную работу.

В названии пекарни – "21.3" – есть свой смысл. Дело в том, что у людей с синдромом Дауна именно в 21 паре хромосом наблюдается третья, непарная хромосома (так называемая трисомия).

Интересно, что идейным вдохновителем и организатором уникального проекта выступила украино-голландская семья, которая проживает в Украине. Аренда ван де Рей-Василенко и Андрей Василенко – родители 14-летнего мальчика Пети с синдромом Дауна. За свои средства и благодаря помощи партнеров паре удалось открыть под Киевом пекарню и создать в ней условия для обучения "особенных людей". В марте 2019 года Аренда и Андрей планируют открыть кафе при пекарне, в котором будут работать люди с инвалидностью, а также будет разработана программа их сопровождения на рабочем месте социальным работником-педагогом.

Пекарня для "солнечных людей" (видеорепортаж STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)

"Нам предлагали отказаться от Пети, но для нас это было недопустимо"

Сегодня в семье Василенко воспитывается четверо детей, у одного из которых синдром Дауна.

Пете 14 лет. Он учится в специальной школе, у него есть свои увлечения, мальчик любит помогать родителям. Так, Петя уже неоднократно учувствовал в процессе выпекания хлеба. Подросток с гордостью показывает собеседникам соответствующие фотографии.

14-летний Петя - сын основателей пекарни "21.3" (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

При этом мальчик абсолютно спокойно общается с незнакомыми ему людьми, отвечает на простые вопросы. Выяснилось даже, что столь активное внимание со стороны журналистов его нисколько не смущает, скорее наоборот – нравится.

"Не хочу домой", - признался Петя.

Петя уже не первый раз помогает пекарям (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Однако, по словам родителей мальчика, такой идиллии могло бы не случится. В 2003 году маме Пети сотрудники роддома настоятельно рекомендовали отказаться от "обузы".

"В августе 2013-го у нас родился второй ребенок – сын. И это была большая радость. Но вскоре пришла плохая весть. В роддоме нам сказали, что у нас родился "такой сильный инвалид, что он никогда даже ходить не сможет". Поэтому нам предложили подписать отказ от ребенка, мол, пускай государство им занимается, а "вы себе рожайте здоровых детей", - вспоминает Аренда Василенко, мама Пети.

Аренда Василенко - мама Пети, одна из основателей социальной пекарни под Киевом (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Для украино-голландкой семьи такое "предложение" было недопустимым.

"Это наш ребенок, мы хотели забрать его домой. В это же время мои родственники советовали приехать мне с ребенком в Нидерланды, где есть все условия для максимального развития таких детей. Но мы с мужем решили, что у нас другой путь. Нам нужно остаться и развивать это направление (ред. – систему развития людей с синдромом Дауна) здесь, в Украине", - говорит Аренда.

Петю назвали в честь его дедушки, который также посетил презентацию социальной инициативы (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

"Если спросите у голландской семьи, где есть ребенок с синдромом Дауна, почему они не уехали из Голландии, то они вообще не поймут сути этого вопроса… Я родился в Украине, с женой мы решили здесь жить. Легко ли это или сложно - в любом случае это все очень относительно… В Украине жить на самом деле не трудно. У нас немного хуже условия, чем у наших западных соседей. Но для этого здесь и должны оставаться люди креативные, трудолюбивые, чтобы менять эту страну. Если я не буду что-то делать, никто вместо меня этого не сделает. Уже очень многое изменилось за последние 14 лет в Украине, и мы рады, что являемся частью этих изменений. А наше пребывание в Голландии абсолютно ничего бы там кардинально не изменило", - говорит Андрей Василенко, отец Пети и один из основателей пекарни "23.1".

Андрей Василенко (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

С самого рождения Пети его родители поняли, что им нужно заранее думать не только о его воспитании, но и о будущем трудоустройстве.

"Столкнувшись с украинскими реалиями, мы поняли, что здесь нет необходимой для нашего ребенка модели воспитания", - говорит Аренда.

Поэтому Аренда Василенко выступила одной из организаторов родительской организации ВБО "Даун Синдром" "Перспектива 21-3" – объединения родителей, которые также столкнулись с проблемой воспитания в Украине детей с синдромом Дауна. Позже мама Пети также задумалась, где будет работать ее ребенок после окончания школы.

В пекарне "21.3" в процессе обучения за детьми также будут наблюдать педагоги (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Семья Василенко часто ездила в Голландию, где посещала спецшколы с инклюзивным образованием, изучала модель бизнеса, которая позволяет трудоустраивать людей с инвалидностью.

Во время очередной поездки Аренда и Андрей познакомились с основателем пекарни "Уник" в Голландии, созданной 4 года назад. Сегодня здесь работает 13 людей с инвалидностью, в том числе с синдромом Дауна.

Вдохновившись этим примером, украино-голландская пара вернулась в Украину и приступила к созданию подобной пекарни в нашей стране.

В 2019 году инициатива Аренды и Андрея сможет трудоустроить минимум одного человека с синдромом Дауна

Подростки с синдромом Дауна уже приступили к процессу стажировки в пекарне под Киевом (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Пекарня "21.3" успешно проработала год. Семья Василенко решила, что 25% прибыли пекарни будет направлено на создание рабочих мест для людей с синдромом Дауна и другими особенностями умственного развития.

"Это полностью частная инициатива, это средства нашей семьи… Мы просто хотим попробовать показать, что даже социальный проект может работать как прибыльный бизнес", - рассказывает об идее Андрей Василенко.

Пожалуй, наиболее улыбчивыми во время старта инициативы были девочки (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

15-летнюю Машу забавляло липкое тесто (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Ожидается, что подростки, которые обучаются в школе "Перспектива 21-3" на протяжении 2-2,5 лет будут регулярно приезжать в пекарню и проходить здесь стажировку, во время которой их будут приучать не только к рабочему процессу, но и к дисциплине, гигиене.

Более того, дети также будут параллельно приучаться к работе в кафе, например, к роли официантов.

"Знаете, мы с мужем побывали в кафе и ресторанах в Голландии, где официантами работали люди с синдромом Дауна, которые даже не могли читать или писать. Тем не менее они были профессиональными официантами! Могли отмечать заказы с помощью картинок, пиктограмм. Было очень комфортно с ними", - рассказывает Аренда Василенко.

"Солнечных деток" также активно обучают работать в сфере обслуживающего персонала (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

В процессе обучения старшеклассники осваивают навыки работы официантов, сотрудников кухни, обслуживающего персонала в сфере общественного питания. На данный момент ученики занимаются упаковкой изделий и уборкой помещений. По словам организаторов проекта, людей с синдромом Дауна не угнетает подобная работа, наоборот они хорошо могут выполнять достаточно монотонные действия.

Фото: РБК-Украина, Виталий Носач

Что касается трудоустройства, то уже в 2019 году с открытием кафе при пекарне здесь будет трудоустроен первый человек с синдромом Дауна. А к моменту окончания школы в 2021 году у десяти ее выпускников будут рабочие места.

Родители Пети надеятся, что своим примером смогут вдохновить других людей не "брезговать" подобными социальными инициативами.

"Каждый родитель ребенка с синдромом Дауна очень переживает о будущем своего ребенка: сможет ли он найти свое место в этой жизни, сможет ли он найти работу и быть самостоятельным? Нашему сыну и его одноклассникам, которые обучаются в специальной школе, уже сейчас необходимо овладевать робочими специальности, а через год-два уже и работать. К сожалению, на государство мы не можем рассчитывать. Потому сейчас мы создаем не только маленькую пекарню для наших детей, мы создаем модель, которую хотим показать Украине как пример решения проблем с трудоустройством и социальным сопровождением людей с инвалидностью", - подытожила Аренда Василенко, организатор социальной пекарни.