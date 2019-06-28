В Киеве скандал из-за смерти мужчины в бассейне: тренер и медик растерялись

В Киеве в бассейне спорткомплекса Sport Life утонул мужчина. Инцидент произошел на улице Драгоманова на Позняках. Очевидцы в соцсетях сообщили, что дежурный тренер и врач вели себя крайне непрофессионально и не смогли оказать первую помощь. По приезду врачей мужчина скончался. Об этом сообщают Факты.

По словам очевидца происшествия, дежурный тренер и врач не смогли ничего сделать. Более того, в спорткомплексе не было даже кислородных масок.

Очевидец рассказал, что когда мужчина начал тонуть, то рядом находился только один тренер и то, он среагировал поздно и подошел через несколько минут. Мужчину достали люди, которые плавали рядом. Ему начали делать непрямой массаж сердца, а тренер просто стоял рядом и наблюдал.

У тренера был растерянный вид, потом он все-таки попробовал сам сделать непрямой массаж сердца. Медик спорткомплекса появилась на месте инцидента только спустя семь минут. При этом женщина не спешила и несла с собой медицинскую сумку.

В Киеве мужчина утонул в Sport Life (иллюстративное фото: pixabay.com)

Вместо того, чтобы спасать быстро человека, она первым делом начала спорить с тренером, потом открыла сумочку и достала бинты. При этом в сумке только бинты и были. У них не было элементарных вещей для реанимационных мероприятий - ни кислородных масок, ни адреналина, ни дефибриллятора. Медик тоже попробовала сделать массаж сердца, но безрезультатно.

Бригада скорой помощи приехала через 15 минут. Врачи также делали массаж сердца, сделали кардиограмму, но спасти его так и не удалось. На вид мужчине было не много больше 40 лет. По словам очевидцев, у него остановилось сердце.

Инцидент в спорткомплексе вызвал скандал в соцсетях. Пользователи сети рассказали, что это не первый такой случай. В ноябре 2018 года в Sport Life на Подоле утонул мужчина-инвалид, которому было около 30 лет. В марте этого года умер посетитель Sport Life на Троещине. В этом года в спорткомплексе в Кременчуге утонул 44-летний мужчина.

По словам главы Всеукраинского союза парамедиков Ярослава Вуса, он много раз говорил руководству клуба о том, что дефибриллятор стоит дешевле одного абонемента.

Напомним, что в Ужгороде в популярном авквапарке маленький мальчик утонул прямо на глазах у взрослых.

Ранее сообщалось о том, что священник вместе с маленькой дочерью утонул под Киевом.