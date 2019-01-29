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Новая погодная напасть: синоптики предостерегают украинцев

STYLERЖизнь    29.01.2019 - 06:12
Новая погодная напасть: синоптики предостерегают украинцев
Иллюстративное фото: pixabay.com

Сильные холода и снегопады сменятся резким потеплением

Во вторник, 29 января, по прогнозам синоптиков начнется долгожданное потепление. Но не стоит быть очень оптимистичными, учитывая уровень снежного покрова, который резко начнет таять, усложняя ситуацию на дорогах страны, как автомобилистам, так и пешеходам.

Синоптики "УКргидрометцентра" прогнозируют в западных, северных, центральных и Одесской областях местами небольшой снег с дождем, в остальных регионах Украины будет преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами будет туманно и гололедица на дорогах. Ветер будет дуть южный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Новая погодная напасть: синоптики предостерегают украинцев

Иллюстративное фото: pixabay.com

Морозы днем сохранятся только на востоке - тут ожидается от -1 до -3 градусов, а в ночь на 30 января температура будет варьироваться от -2 до -7 мороза.

В западных областях днем столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов, ночью температура воздуха составит от -2 до -4 мороза.

В центре Украины днем температура воздуха составит от +1 до +3 градусов, в ночь на среду столбики термометров покажут от -1 до +2 градусов. В Полтавской области прогнозируется от -1 до +1 тепла.

На юге страны днем температура воздуха составит от +5 до +10 градусов тепла, ночью ожидвется от 0 до +4 тепла.

Новая погодная напасть: синоптики предостерегают украинцев

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Киеве завтра ожидается небольшой снег, днем ​​будет снег с дождем. На дорогах местами будет гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Дневная температура в столице будет составлять от +1 до +3 градусов, в ночь на среду будет от -1 до +1 тепла.

К слову, ранее народный синоптик Владимир Деркач опроверг все предыдущие прогнозы погоды на февраль и сообщил, каким будет последний месяц зимы.

Напомним, мы писали о том, что на выходных в Украине толщина снежного покрова увеличилась на 12 см.

Ранее мы сообщали, о том, что климатологи рассказали о погоде зимой и весной - по их словам, страна будет окутана снегом почти до апреля.

Синоптики рассказали о погоде в Киеве 29 января Синоптики предупредили о гололедице на дорогах Киева
Новости Украины Гидрометцентргололедица
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