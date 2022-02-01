Нутрициолог рассказала, какая соль самая полезная

Сама соль не так вредна - вредно только ее регулярное употребление в течение длительного времени и в чрезмерных количествах. Норма потребления соли не более 5 гр в сутки.

⠀

Ученые, изучающие свойства соли, давно пришли к выводу: чем сильнее очищена соль, тем меньше в ней пользы. Но чем больше примесей, тем ниже качество соли - серый цвет, крупицы, мелкие камушки и прочее.

⠀

Соль экстра бывает двух видов: мелкая и отбеленная. Для получения такой соли ее долго вываривают и отбеливают, используя разные виды обработки. Конечно, полезных веществ почти не остается.

⠀

Каменная поваренная соль. На мой взгляд, самая вредная. Ее извлекают из-под земли. Она содержит много примесей: песок, камушки, землю и другие отходы, которые могут быть в земле. Очищается с помощью химической обработки.

⠀

Йодированная. Как вы понимаете, йод добавляют специально. При термической обработке большая часть йода испаряется.

⠀

Морская. Получают эту соль с помощью выпаривания морской воды. Содержит 98% хлорида натрия и 2% полезных минеральных веществ. При сушке с высокой температурой (примерно 650 градусов) разрушается ее естественная химическая структура.

⠀

Гималайская соль. Это мой фаворит. Из названия ясно, что добывают ее в Гималаях на территории бывшего океана, высохшего миллионы лет назад. Ее исключительная ценность в том, что она добывается вручную. Ее просушивают на солнце и не подвергают никаким процессам.



Самая полезная - гималайская соль (фото: pixabay.com)

Гималайская соль может содержать от 70 до 85 элементов. В обычной соли только хлорид натрия. Такое количество полезных веществ ученые объясняют происхождением соли - когда происходили перемещения континентов, она обогащалась, смешиваясь с вулканической магмой.