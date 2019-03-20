ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киев привезли новых раненых бойцов: нужна помощь

STYLERЖизнь    20.03.2019 - 21:17
В Киев привезли новых раненых бойцов: нужна помощь
Коллаж РБК-Украина

В киевский госпиталь поступают новые раненые защитники Украины

За три последних дня, в киевский госпиталь доставили трех погибших воинов и нескольких раненых. При этом есть бойцы в тяжелом состоянии, и есть те, кому делают ампутацию. Об этом сообщает волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

По ее словам, воинам каждый день хирурги делают сложнейшие операции и спасают жизни. Кровь можно сдать на территории госпиталя в центре крови, Госпитальная 18, метро Печерск, с 9:00 до 12:00 с понедельника по четверг.

"У нас есть не достающие позиции: соки, йогурты питьевые, вода, кофе, чай, сахар, колбаса, сыр, овощи и фрукты. Из одежды спорт костюмы, футболки, белье, тапки, кроссовки. Наименований немного, многим обеспечивает госпиталь", - написала волонтер.

 

Фото: facebook.com/nataliiayusupova

Она также отметила, что волонтеры каждый день находятся с воинами и стараются, чтобы у них все было. Также волонтеры передают посылки на передовую.

"Я пишу посты крайне редко и пожалуйста, кто может, помогайте, кто не хочет, не мешайте. Градус ненависти в обществе растет, и сепаратисты всячески пытаются нагадить. Спасибо всем, кто не забывает, что в стране война! Мы часть нашего государства", - написала Юсупова.

Волонтер напомнила, что ее можно всегда найти в отделении травматологии с обеда.

По ее словам, в марте более 15 тысяч гривен потрачено на продукты и 40 тысяч она перевела на реабилитации и операции.

Карта ПриватБанка для помощи 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья (Юсупова).

Напомним, что сегодня, 20 марта, боевики обстреляли силы ООС на Донбассе 7 раз.

Мы также писали о том, как кардинально изменилось питание в меню украинских защитников.

Жду встречи, моя любовь: Украина скорбит о военном капеллане Ему было всего 22: в зоне ООС погиб украинский герой
Новости Украины волонтерНовости АТО
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь