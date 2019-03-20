В Киев привезли новых раненых бойцов: нужна помощь

Коллаж РБК-Украина

В киевский госпиталь поступают новые раненые защитники Украины

За три последних дня, в киевский госпиталь доставили трех погибших воинов и нескольких раненых. При этом есть бойцы в тяжелом состоянии, и есть те, кому делают ампутацию. Об этом сообщает волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

По ее словам, воинам каждый день хирурги делают сложнейшие операции и спасают жизни. Кровь можно сдать на территории госпиталя в центре крови, Госпитальная 18, метро Печерск, с 9:00 до 12:00 с понедельника по четверг.

"У нас есть не достающие позиции: соки, йогурты питьевые, вода, кофе, чай, сахар, колбаса, сыр, овощи и фрукты. Из одежды спорт костюмы, футболки, белье, тапки, кроссовки. Наименований немного, многим обеспечивает госпиталь", - написала волонтер.

Фото: facebook.com/nataliiayusupova

Она также отметила, что волонтеры каждый день находятся с воинами и стараются, чтобы у них все было. Также волонтеры передают посылки на передовую.

"Я пишу посты крайне редко и пожалуйста, кто может, помогайте, кто не хочет, не мешайте. Градус ненависти в обществе растет, и сепаратисты всячески пытаются нагадить. Спасибо всем, кто не забывает, что в стране война! Мы часть нашего государства", - написала Юсупова.

Волонтер напомнила, что ее можно всегда найти в отделении травматологии с обеда.

По ее словам, в марте более 15 тысяч гривен потрачено на продукты и 40 тысяч она перевела на реабилитации и операции.

Карта ПриватБанка для помощи 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья (Юсупова).

Напомним, что сегодня, 20 марта, боевики обстреляли силы ООС на Донбассе 7 раз.

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