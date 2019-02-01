Нужна помощь: участница шоу Голос країни нуждается в дорогостоящем лечении

Карине Солод нужны дорогостоящие препараты для устранения проблем со зрением

Карина Солод из Черкасс, которая ранее выступала на шоу "Голос країни", не видит из-за врожденного дефекта зрения и нуждается в серьезном лечении. Об этом сообщила мать девочки Татьяна Солод.

Как известно, талантливая девочка выиграла несколько песенных конкурсов, а в 2016 году пробовала свои силы на детском "Голосі країни". Попасть в команду к какому-то из тренеров ей не удалось, однако зрителям она запомнилась сразу.

Мать Карины уже договорилась с нейроофтальмологом в Израиле, однако даже на один перелет потребуется немалая сумма денег - около 14 000 гривен, а консультация обойдется еще в 500 долларов.

Кроме проблем со зрением, девочке нужен препарат для стимулирования роста. Три ампулы этих лекарств стоят более 700 долларов. Также женщина отметила, что на полгода Карина обеспечена этими лекарствами, но надо думать, где брать деньги дальше, поскольку у Татьяны закончились все сбережения.

Неравнодушные украинцы, которые хотят помочь девочке могут связаться с Татьяной Солод по телефону: 093-47-06-536. Либо отправить деньги на счет. Реквизиты банковской карты: 5168 7573 1749 8881 (Солод Татьяна Владимировна).

Напомним, что 24-летняя украинка просит помочь побороть рак. Девушка уже прошла курс химиотерапии, и у нее началась ремиссия, что очень удивило врачей, поскольку они делали достаточно пессимистические прогнозы из-за поражения 75% клеток тела.

К слову, 9-тилетний мальчик с редкой болезнью нуждается в помощи. У него лимфобластный лейкоз, который можно излечить только пересадкой костного мозга.

Ранее мы писали о том, что украинцев просят помочь женщине, которая уже более 2,5 лет борется с раком - у нее четвертая стадия заболевания с поражением печени.