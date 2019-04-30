Обнаженная Пенелопа Крус на пляже попала на фото

Пенелопа Крус, которая 28 апреля отпраздновала свое 45-летие, попала в кадры папарацци во время отдыха на пляже с супругом 50-летним Хавьером Бардемом и детьми.

Оскароносная актриса решила искупаться и позагорать топлес. Именно в этот момент красотку запечатлели вездесущие фотографы.

Стоит отметить, что американская звезда испанского происхождения пребывает в отличнейшей форме. Подтянутая фигура и пышная грудь актрисы тому подтверждение.

Пенелопа Крус без одежды на пляже попала на фото (super.ru)

Актриса и модель с 2010 года замужем за известным актером Хавьером Бардемом, обладателем премии "Оскар" за фильм "Старикам тут не место". Вместе они воспитывают двоих детей - восьмилетнего Леонардо и пятилетнюю Луну.

Пенелопа Крус без одежды на пляже попала на фото (super.ru)

Сама же актриса удостоилась премии "Оскар" за фильм Вуди Аллена "Вики Кристина Барселона", вышедшего на экраны в 2008 году.

Заметим, что актриса часто демонстрирует свою нагую красоту в киноработах, но застать звезду в обнаженном виде в обычной обстановке удается редко.

Пенелопа Крус без одежды на пляже попала на фото (super.ru)

Напомним, недавно Шэрон Стоун вызвала панику среди фанатов своими фотографиями в социальной сети.

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