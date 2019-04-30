Оголена Пенелопа Крус на пляжі потрапила на фото

Пенелопу Крус підловили під час сімейного відпочинку
Пенелопа Крус, яка 28 квітня відсвяткувала своє 45-річчя, потрапила в кадри папараці під час відпочинку на пляжі з чоловіком 50-річним Хав'єром Бардемом і дітьми.
Оскароносна актриса вирішила покупатися і позасмагати топлес. Саме в цей момент красуню помітили всюдисущі фотографи.
Варто відзначити, що американська зірка іспанського походження перебуває у відмінній формі. Підтягнута фігура і пишні груди актриси тому підтвердження.
Пенелопа Крус без одягу на пляжі потрапила на фото (super.ru)
Актриса і модель з 2010 року в шлюбі з відомим актором Хав'єром Бардемом, володарем премії "Оскар" за фільм "Старим тут не місце". Разом вони виховують двох дітей - восьмирічного Леонардо і п'ятирічну Луну.
Пенелопа Крус без одягу на пляжі потрапила на фото (super.ru)
Сама ж актриса удостоїлася премії "Оскар" за фільм Вуді Аллена "Вікі Крістіна Барселона", що вийшов на екрани в 2008 році.
Зауважимо, що актриса часто демонструє свою оголену красу в кінороботах, але застати зірку в голому вигляді в звичайній обстановці вдається рідко.
Пенелопа Крус без одягу на пляжі потрапила на фото (super.ru)
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