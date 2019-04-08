Как под обстрел попал: погром в вагонах поезда УЗ шокировал сеть (фото, видео)

Поезд Укрзализныци №120 сообщением Львов - Запорожье в буквальном смысле слова подвергся нападению - в нескольких вагонах вандалы разбили стекла в окнах и тамбурах, выбросили из поезда огнетушители и постельные комплекты вместе с матрасами. После этого вагоны перестали использовать, так как после инцидента они требуют существенного ремонта, рассказали 8 апреля в преес-службе УЗ.

Отмечается, что происшествие произошло в субботу, 6 апреля. Виновниками беспорядков оказались 250 пассажиров - болельщики футбольного клуба "Карпаты", которые сели в поезд во Львове.

Фанаты разбили стекла в окнах и тамбурах вагонов - всего 12 окон, выбросили из поезда 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, одно зимнее одеяло и три огнетушителя. Досталось четвертому, пятому и шестому вагонам.

В сети также опубликовали видео с места происшествия. Татьяна Ткаченко на своей странице в Facebook разместила ролик, на котором показаны жуткие последствия действий хулиганов в поезде.

Футбольные фаны разгромили вагоны в поезде Львов - Запорожье (видео: facebook.com)

Также сообщается, что на неадекватов поступали жалобы от других пассажиров и работников поездной бригады.

"Правоохранителей вызвали почти на каждую станцию ​​по ходу следования поезда, но ни один из представителей Нацполиции, которые приезжали на вызовы, не принял мер для урегулирования ситуации и утихомиривания хулиганов", - возмущаются в Укрзализныце.

УЗ в очередной раз призвала МВД отправлять в пассажирские поезда работников полиции или Нацгвардии "для обеспечения соблюдения общественного порядка".

Последствия погрома в поезде №120 Львов - Запорожье (фото: скриншот с видео)

В комментариях в видеоролику о разбитом оборудовании в вагонах поезда пользователи сети возмущаются действиями вандалов и призывают правоохранителей должным образом отреагировать на такое хулиганство. Некоторые сравнивают последствия погрома с обстрелом или со смерчем.

И это будет безнаказанно?

Ужасно!

Такое впечатление, что вагон попал под обстрел

За такие нарушения стоит лишать возможности ездить в поездах

Ужас. А мне вот кажется, что это все не просто так. Кем-то проплачено. Ну не могу я представить, чтобы человек так себя вел.

Быдло-фаны

Может вы сквозь смерч проезжали?! Это уму непостижимо!

Как сообщалось ранее, недавно под Запорожьем неизвестные хулиганы забросали камнями вагоны поезда сообщением Запорожье - Киев. В сети показали фото с места инцидента.

Также мы писали о том, что в Киеве приговорили 27-летнего мужчину, который участвовал в разгроме столичной электрички в июле 2018-го к двум годам лишения свободы условно.