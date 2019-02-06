Очередной обвал сосулек в Полтаве: пострадавших становится все больше

Жители Полтавы столкнулись с серьезной угрозой в лице падающих сосулек

Вчера, 5 февраля, от падающих сосулек в Полтаве пострадали две девушки 15-ти и 18-ти лет. Их доставили в первую городскую клиническую больницу города. Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

У пятнадцатилетней пострадавшей врачи диагностировали сотрясение головного мозга и гематому лобной части головы. Состояние здоровья девочки - удовлетворительное.

У второй девушки также сотрясение головного мозга, но еще есть и закрытая травма живота. Ее состояние медики оценили, как средней тяжести.

Напомним, что в центре Полтавы, на маму с ребенком обрушилась глыба льда с крыши. Инцидент произошел на улице Соборности, 4 февраля. При этом 2 февраля в городе на голову 6-летней девочки упал лед из-за чего она впала в кому.

Ранее сообщалось, что под Полтавой огромная сосулька проломила череп 16-летнему подростку. Инцидент произошел в городе Кременчуг по проспекту Свободы, 124.

Мы также писали о том, что в Конотопе (Сумская область) глыба льда упала с крыши и травмировала несколько человек. Мужчине проломило голову, а его жена получила переломы.