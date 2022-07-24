Очистит дом, отремонтирует обувь: функции WD-40, о которых вы точно не знали

Вы слышали о WD-40? Это действительно универсальный продукт, который многие украинцы уже давно используют в быту. Обычно мы использовали его для скрипучих петель и для смазывания замков, которые было трудно открыть, но WD-40 имеет много других способов использования.

Тараканы

Вы заметили у себя дома неприятного таракана? Даже тогда WD-40 может помочь. Распылите немного жидкости на места, где вы видели тараканов, и они больше не вернутся. Это также работает для пауков и других насекомых.

Чистка обуви

Ваши кожаные туфли выглядят затертыми? WD - 40 спасет обувь! Нанесите немного спрея на кожу и отполируйте ее тряпкой. Царапины и тусклые пятна уйдут в прошлое, а ваша кожаная обувь будет выглядеть так, будто вы ее только что купили. Кроме того, WD-40 является водостойким и хорошо защищает от влаги и грязи.

Царапины на вашем автомобиле

По тому же принципу, что и с кожаной обувью, вы можете отполировать мелкие царапины на кузове вашего авто!

Спрей WD-40 уберет мелкие царапины на авто (фото: freepik)

Лыжи

Попробуйте натереть немного WD-40 на лыжи, прежде чем взять их с собой в следующий отпуск. Вы не только сотрете царапины и пятна, но и будете скользить со склонов быстрее, чем раньше. Используйте немного WD-40 и старую тряпку, чтобы нанести спрей.

Снимите наклейки

Мы не знаем, почему производители не используют наклейки, которые не оставляют следов, но почему-то на обратной стороне наших тарелок и кружек всегда остаются липкие кусочки. Чтобы удалить клей и остатки наклеек, просто нанесите WD-40 и оставьте на некоторое время. Удалите остатки тряпкой или губкой, возможно, понадобится немного потереть. Добавьте больше WD-40, если наклейка не снимется сразу.

Клей

Как и наклейки, клей также можно легко удалить с помощью WD-40. Даже когда клей затвердел и высох! Просто распылите немного жидкости на клей, оставьте на некоторое время и удалите клей тряпкой. Возможно, вам придется повторить эту технику два-три раза, чтобы удалить весь оставшийся клей.

Жевательная резинка

Случайно сели на жевательную резинку или резинка попала на ковер или волосы? Не волнуйтесь, WD-40 сможет удалить липкую проблему. Разбрызните немного жидкости на жвачку и обработайте ее тряпкой. Повторяйте это действие, пока не очистите всю жвачку с драгоценного ковра или джинсов.

Красные пятна

WD-40 снова приходит на помощь, если вы поставили пятно от вина или кетчупа. Распылите немного на пятно и высушите его тряпкой. Возможно, вам придется повторить этот шаг несколько раз, пока красный цвет не исчезнет. Смойте небольшим количеством теплой воды с мылом.

Пятна от вина выведет WD-40 (фото: pixabay)

Кольца

Иногда наши пальцы могут набухать из-за жары, влаги или лекарств. Если вы не можете снять кольцо с пальца, не паникуйте. Попробуйте распылить немного WD - 40 вокруг кольца, и вы увидите, что оно легко соскользнет с вашего пальца.

Восковые карандаши

Ваш ребенок считает себя художником и любит все обрисовать карандашами? Или вы сами используете восковые карандаши? Тогда вы знаете, как трудно удалить эти красочные пятна и следы. Но они не сравнятся с WD-40, поэтому просто брызните немного на пятно и протрите тряпкой.

Черные пятна на полу

Иногда обувь может оставлять неприятные черные следы на полу. Не беда, ведь это также легко решить с помощью небольшого количества WD-40. Как и в предыдущем случае, просто распылите немного жидкости на след и протрите тряпкой.

Перманентный маркер

Он довольно устойчив, поэтому темные полосы и пятна трудно, если нереально, удалить. Однако WD-40 может стать вашим спасением. Распылите немного на пятно перманентного маркера, оставьте на несколько минут и вытрите тряпкой.

Как использовать эти и другие методы, вы можете посмотреть на видео ниже.