Очистить будинок, відремонтує взуття: функції WD-40, про які ви точно не знали

Ви чули про WD-40? Цей дійсно універсальний продукт, який багато українців вже давно використовують у побуті. Зазвичай, ми використовували його для скрипучих петель і для змащування замків, які було важко відкрити, але WD-40 має багато інших способів використання.

Таргани

Ви помітили у себе вдома неприємного таргана? Навіть тоді WD-40 може допомогти. Розпиліть трохи рідини на місця, де ви бачили тарганів, і вони більше не повернуться. Це також працює для павуків та інших комах.

Чистка взуття

Ваші шкіряні туфлі виглядають затертими? WD-40 врятує взуття! Нанесіть трохи спрею на шкіру та відполіруйте її ганчіркою. Подряпини та тьмяні плями підуть у минуле, а ваше шкіряне взуття виглядатиме так, ніби ви його щойно купили. Крім того, WD-40 є водостійким і добре захищає від вологи та бруду.

Подряпини на вашому автомобілі

За тим самим принципом, що й зі шкіряним взуттям, ви можете відполірувати дрібні подряпини на кузові вашого авто!

Спрей WD-40 прибере дрібні подряпини на авто (фото: freepik)

Лижі

Спробуйте натерти трохи WD-40 на лижі, перш ніж взяти їх із собою у наступну відпустку. Ви не тільки зітрете подряпини та плями, але й ковзатимете зі схилів швидше, ніж раніше. Використовуйте трохи WD-40 та стару ганчірку, щоб нанести спрей.

Зніміть наклейки

Ми не знаємо, чому виробники не використовують наклейки, які не залишають слідів, але чомусь на зворотному боці наших тарілок і кухлів завжди залишаються липкі шматочки. Щоб видалити клей і залишки наклейок, просто нанесіть WD-40 і залиште на деякий час. Видаліть залишки ганчіркою або губкою, можливо, знадобиться трохи потерти. Додайте більше WD-40, якщо наклейка не зніметься одразу.

Клей

Як і наклейки, клей також можна легко видалити за допомогою WD-40. Навіть коли клей затвердів і висох! Просто розпиліть трохи рідини на клей, залиште на деякий час і видаліть клей ганчіркою. Можливо, вам доведеться повторити цю техніку два-три рази, щоб видалити весь залишковий клей.

Жувальна гумка

Випадково сіли на жувальну гумку або гумка потрапила на килим чи волосся? Не хвилюйтеся, WD-40 зможе видалити липку проблему. Розбризніть трохи рідини на жуйку та обробіть її ганчіркою. Повторюйте цю дію, доки не очистите всю жуйку з дорогоцінного килима чи джинсів.

Червоні плями

WD-40 знову приходить на допомогу, якщо ви поставили пляму від вина або кетчупу. Розпиліть трохи на пляму та висушіть її ганчіркою. Можливо, вам доведеться повторити цей крок кілька разів, доки червоний колір не зникне. Змийте невеликою кількістю теплої води з милом.

Плями від вина виведе WD-40 (фото: pixabay)

Кільця

Іноді наші пальці можуть набрякати через спеку, вологу або ліки. Якщо ви не можете зняти кільце з пальця, не панікуйте. Спробуйте розпилити трохи WD-40 навколо каблучки, і ви побачите, що вона легко зіслизне з вашого пальця.

Воскові олівці

Ваша дитина вважає себе художником і любить все малювати олівцями? Або ви самі використовуєте воскові олівці? Тоді ви знаєте, наскільки важко видалити ці барвисті плями та сліди. Але вони не зрівняються з WD-40, тому просто бризніть трохи на пляму та протріть ганчіркою.

Чорні плями на підлозі

Іноді взуття може залишати неприємні чорні сліди на підлозі. Не біда, адже це також легко вирішити за допомогою невеликої кількості WD-40. Як і в попередньому випадку, просто розпиліть трохи рідини на слід і протріть ганчіркою.

Перманентний маркер

Він доволі стійкій, тому темні смуги та плями важко, якщо не неможливо, видалити. Однак WD-40 може стати вашим порятунком. Розпиліть трохи на пляму перманентного маркера, залиште на кілька хвилин і витріть ганчіркою.

Як використовувати ці та інші методи, ви можете переглянути на відео нижче.