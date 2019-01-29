В Одессе мама пятерых близнецов выселяет экс-мужа из квартиры через суд

Мужчина уже задолжал своим детям 60 тысяч гривен

Видео: YouTube/ТСН

Отец уникальной одесской пятерни, которая родилась три года назад в роддоме Одессы, уклоняется от уплаты алиментов на детей. Экс-супруга добивается через суд выселения его из квартиры, которую три года назад им подарило государство. Об этом сообщает ТСН.

Еще три года назад родители уникальных близнецов выглядели счастливыми и радовались своему статусу. Отец продержался лишь год - о разводе женщина сообщила через соцсети, но о причине такого решения многодетная мама не рассказала.

Теперь же она требует через суд, чтобы мужчину выписали из квартиры, поскольку он не помогает материально, а квартплату за него приходится платить. Еще многодетный отец не платит алименты - 1300 грн в месяц на одного ребенка - он уже задолжал своим детям 60 тысяч гривен.

Мужчина мотивирует это тем, что он нетрудоспособен из-за травмы, которую получил еще будучи в браке. К тому же он не хочет добровольно сниматься с регистрации в квартире. Женщине пришлось идти в суд.

Напомним, во Львовской области оригинально сообщают о рождении детей - о появлении маленьких жителей города извещают фанфары с башни городской ратуши.

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