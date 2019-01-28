Во львовском роддоме появилась на свет девочка-богатырь

Коллаж РБК-Украина

Девочка-рекордсменка родилась абсолютно здоровой

В родильном доме №1, что на улице Мечникова во Львове родилась девочка весом 5100 грамм и ростом 58 сантиметров. В прошлом году в этом роддоме увидели свет трое детей-богатырей (5100, 5300 и 5400 г). Об этом сообщило местное издание "Экспресс".

Зведующая родильным отделением, Светлана Верховская, которая принимала роды, говорит, что девочка родилась абсолютно здоровой. Ее родители живут в селе Винники Лычаковского района.

Это уже вторые роды у мамы девочки. Первенец родился тоже немаленьким - его вес более четырех килограммов.

Кстати, в роддоме за последний год увеличилась рождаемость двоен (118), по сравнению с прошлым годом (96).

Напомним, ранее мы писали, что по статистике украинки стали меньше рожать, это приводит к демографическому кризису в Украине. Эксперты объяснили нежелание женщин становиться мамами.

Кстати, мать, которая избила ногами своего шестилетнего сына в торгово-развлекательном центре Запорожья "прославилася" уже на весь мир. О ней пишут западные таблоиды.

Мы также сообщали, что в Ровенской области женщина родила 19-го ребенка - она рассказала о всех бытовых перипетиях, с которыми ей приходится сталкиваться ежедневно, а также о том, что она могла бы родить больше детей.