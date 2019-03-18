Под Одессой 11-месячного ребенка искупали в кипятке (видео)

Коллаж РБК-Украина

У ребенка не пострадали только пальцы на ногах и руках, и лоб

В Белгород-Днестровском Одесской области 11-месячного малыша доставили в больницу, у которого обожжено 80 процентов тела. Состояние ребенка крайне тяжелое. Об этом сообщает волонтер Катерина Ножевникова на своей странице в Facebook.

В областное ожоговое отделение ребенок поступил ночью, после чего его доставили в Одессу.

Ножевникова рассказала, что мама ребенка, положила его в ванночку и забыла развести ее холодной водой. Она также отметила, что помимо 11-месячного малыша у мамы есть еще трое детей.

"Опять кипяток. Опять ванночка с кипятком, которую собрались развести холодной водой. В какие колокола звонить? Куда еще плакаты повесить? Как донести до всех мам информацию, что кипяток иногда страшнее огня - теряется бдительность и кажется им что "я на секунду только отвернулась", - написала волонтер.

Она также добавила, что по состоянию на 15:30 состояние малыша стабильно тяжелое. Из хороших новостей то, что у него пошла моча, а это хороший признак.

Видео: facebook.com/katherine.nozhevnikova

Пользователи сети также были шокированы этим инцидентом.

"Мамам на будущее. Сначала в ванночку нужно наливать холодную воду, а потом горячую! Из-за халатности родителей, дети как всегда страдают", - прокомментировала Галина Лавренчук.

"Помоги господи малышу", - написала Юлия Стоянова.

"Больно смотреть на ребенка. Очень страшно", - отметила Светлана Чебаненко.

"Четверо детей. Не уследила за одним. Все бывает, но как же больно сейчас этому малышу", - написала Татьяна Шпекторова.

"Всем будущим родителям нужно проходить государственные курсы: бытовая безопасность, психология родителей и детей, понимание ответственности", - подчеркнул Александр Охотюк.

"Нет и недели, чтобы в сводке происшествий я не видел сообщений о таких ожогах детей. Смотреть больно", - отметила Дмитрий Ревун.

"Если уже такая ситуация, что надо разводить воду для купания, что мешает не кипяток разводить в ванночке, а в холодную воду добавлять горячую, держа ее в руках? Просто делать наоборот", - написала Инна Самойленко.

Напомним, что доктор Комаровский сделал важное предупреждение для родителей и бабушек.

Ранее сообщалось о том, что горе-родители в Днепре держали 2-летнего ребенка в "берлоге".