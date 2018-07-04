Один народ и братоубийственная война: скандальный епископ УПЦ МП отличился антиукраинским заявлением

Епископ УПЦ МП назвал Украину и Россию "общей большой родиной"

Настоятель "Десятинного монастыря" на земле Национального музея истории епископ Гедеон (Юрий Харон), который "намолився" на Porshe за 1,5 млн, имеет гражданство России и прикрывается нелегальным украинским паспортом, отличился антиукраинским заявлением, находясь в одном из православных храмов США. Об этом передает РИСУ.

Вспоминая о своем храме, где он является настоятелем (незаконно возведенное сооружение УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви) Харон отмечает, что это "большой храм, откуда началась земля Русская. Сам храм является матерью всех Церквей русских".

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Далее епископ УПЦ МП сделал ряд скандальных заявлений относительно нынешних событий в Украине.

"На Украине раскол, ведется гражданская война, люди гибнут с двух сторон, православные люди, русский народ. Прошу ваших молитв, чтобы прекратилась братоубийственная война", - отметил он.

А также владыка УПЦ (МП) отрицает существование украинской нации.

"Мы не делимся на русских, украинцев (при произношении этого слова иерарх вопреки фонетическим правилам русского языка делает ударение на второй слог вместо третьего). Они не братские народы, как считают многие – это один народ", - сказал Гедеон.

Епископ УПЦ МП назвал Украину и Россию "общей большой родиной".

"Прошу ваших святых молитв за нашу великую родину. Она всегда большая родина, где бы человек не родилась: в Москве, или в Сибири, или в Петербурге, или в Крыму, или в Киеве. Это все - пространство православного великого славянского народа", - говорит архиерей УПЦ МП.

В завершении он попросил у прихожан молитв, чтобы "братоубийственная война в Украине закончилась".

Очевидно, это выступление было недавно, ведь Гедеон представился епископом. А епископский сан он получил 18 июня этого года.

Ранее сообщалось, что скандальный епископ УПЦ МП Гедеон Харон оказался гражданином РФ.

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