Одни проблемы: крымчане снова потерпают от Керченского моста

Крым готовится к новому курортному сезону

Власти оккупированного Крыма подготавливают приморские регионы к курортному сезону. При этом привлечь новых отдыхающих власти пытаются с помощью запуска поездов и электричек между Крымом и Краснодарским краем РФ, но это будет не скоро. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Железнодорожное сообщение должно стать альтернативой авиасообщению, которое остается одним их самых дорогих среди курортных направлений России.

Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк считает, что существенно изменить цену на авиабилеты в направлении Крыма в 2019 году уже не удастся.

"К сожалению, цены на самолет в крымском направлении в высокий сезон оставляют желать лучшего. Сколько мы уже этот вопрос прорабатываем с правительством Крыма... Неоднократно глава Крыма обращался (к российским властям – ред.). Но есть экономика и не поспоришь. На поезде будет и проще, и легче всем", – отметил Черняк.

По данным Министерства экономического развития Крыма, железнодорожная ветка Керченского моста в сутки сможет пропускать 47 пар поездов: 12 грузовых и 35 пассажирских. Ежегодно это даст возможность перевозить 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов.

Но в этом сезоне уже вряд ли стоит рассчитывать на существенный приток туристов в Крым, поскольку открыть железнодорожную часть моста планируют не ранее декабря 2019 года.

Крымчане, которые когда-то за счет курортного сезона жили целый год, снова страдают от Керченского моста, которые оккупанты никак не могут привести в порядок.

Напомним, что эксперт рассказал о том, что строительство Крымского моста спровоцировало ускорение давней проблемы, которая приведет регион в упадок.

Ранее сообщалось, что на автодороге к Крымскому мосту обвалились насыпи из-за сильных снегопадов.

Мы также писали о том, что в Москве в институте, который проектировал Крымский мост, произошло обрушение.