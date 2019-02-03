Карма: в институте, который проектировал Керченский мост, произошло обрушение (фото, видео)

Фото: обвал части конструкции здания института "Гидропроект" в Москве

В сети появилось видео с места происшествия

В столице Российской Федерации Москве обвалился многотонный металлический козырек над входом в здание института "Гидропроект", который занимался проектированием Керченского моста в оккупированный Крым. В соцсети показаны кадры с места происшествия.

Отмечается, что конструкция на 27-этажном здании (Волоколамское шоссе) рухнула в ночь на 2 февраля. Инцидент произошел во время ремонтных работ на объекте.

Согласно предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

Фото: facebook.com/uaobozrevatel

Сообщается, что обрушение произошло из-за скопления на навесе мокрого снега. Конструкция здания рухнула буквально за секунду.

Видео: facebook.com/mskagency

Видео: facebook.com/rupormoscow

Для уборки обломков конструкции возле главного входа в институт задействовали спецтехнику.

Видео: facebook.com/uaobozrevatel

Пользователи сети отреагировали на инцидент и отметили, что к ЧП привела "карма" института:

"Из Википедии - Приказом Минэнерго СССР от 30 марта 1970 года "Гидропроекту" было поручено проектирование Чернобыльской АЭС";

"ОПР! Организованная преступная разруха";

"Это ваще ржака! Сергей Катков "роль сыграло еще и то, что по ней ходили специалисты. "Они залезли и начали ее осматривать. Видимо, еще сыграл вес тех, кто по ней ходил. Все – конструкция не выдержала";

"В Москве рухнула часть здания института "Гидропроект," который проектировал керченский мост. Карма, однако..."

Скрин комментариев: facebook.com/uaobozrevatel

Как сообщалось, недавно командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Керченский мост могут разрушить подводные течения и движение льда из Азовского моря в Керченский пролив.

Также мы писали о том, что на единственной автодороге к Крымскому мосту началось сползание грунта. Это случилось из-за неправильных действий рабочих компании "Стройгазмонтаж".

Напомним, что на автоподходах к Крымскому мосту обвалились насыпи из-за сильных снегопадов.