С одной почкой проживешь: новые шокирующие подробности секс-скандала в ВСУ

Коллаж РБК-Украина

Девушка чуть не загнулась от боли, а полковник отказывался подписывать рапорт

24-летняя военнослужащая Валерия Сикал, которая стала жертвой командира воинской части в Хмельницком, откровенно рассказала, как в течении года над ней издевался полковник ВСУ. Шокирующие подробности она сообщила изданию "Факты".

Девушка сообщила, что полковник начал приставать к ней с первого дня, как она прибыла в часть и в первый же день грубо сообщил ей, что она должна заниматься с ним сексом. После того, как новоприбывших представили командиру части, ее вызвал дежурный и сказал, что полковник ждет ее на парковке. Он сказал ей сесть в машину и отвез девушку в домик в лесу. Вскоре туда приехал начальник полиции Славутича и полковник в присутствии Валерии начал с ним обсуждать выходные – "будем отдыхать с девчонками в баньке" и указал, что Валерия будет одной из этих девчонок.

В тот день девушку спасло то, что полковника вызвали срочно в часть. Но он по дороге обратно сказал подчиненной, что она должна быть с ним доброй и покорной.

"Поэтому делай то, что я тебе говорю. А если откажешься, я все равно сделаю так, чтобы ты передумала. Покажу тебе худшие стороны армии", - процитировала его слова Валерия.

В тот же день полковник вызвал ее на служебную квартиру, при чем дежурный передал, что это приказ. Девушка, понимая, что ее может там ожидать, поехала туда вместе с подругой.

В квартире ее ждал командир части и проверяющий, который накануне прибыл в часть. Полковник сразу сказал, что она должна ублажать проверяющего.

"Это приказ. Мы же хотим, чтобы проверяющий поставил нам хорошие оценки. Поэтому ты сейчас должна его обслужить", - рассказала девушка.

Она ответила, что приказам в нерабочее время подчиняться не обязана и уехала вместе со своей подругой. После этого полковник начал травлю девушки. Он публично оскорблял ее, унижал на совещаниях, зажимал в коридоре, лапал ее руками.

"Или просто в коридоре. Увидев меня, он мог прижать к стенке, начать лапать. Мог громко спросить: "Ну что, ты готова? Подмылась, ждешь меня?" А мог обругать матом. Например, как-то я шла, а он ехал сзади на машине, но я его не видела. Когда командир едет в автомобиле, то не должна отдавать ему воинское приветствие. Но он остановился и начал на меня кричать: "Ты что, ох… ла? Почему не отдаешь приветствие? Снимай свою кепку, я тебе туда на..у, как ты мне в душу нас… ла!" И это при всех", - рассказала Валерия.

Когда летом Сикал заболела и ей нужно было лечь в больницу, командир части, увидев результаты анализов и заключение врача, обозвал ее симулянткой и отказался подписать рапорт о госпитализации.

"Что у тебя там может болеть? Симулянтка! Ты молодая, ничего тебе не будет. И с одной почкой проживешь", - процитировала слова полковника Валерия.

Тоже самое произошло, когда девушка сорвала спину. От боли она вынуждена была постоянно колоть уколы, но командир ее даже к врачу не отпускал. Когда же она все-таки попала к медикам, ее немедленно госпитализировали и ей пришлось перенести две операции.

Валерия пробовала жаловаться своему непосредственному начальнику, который также находится в подчинении у полковника.

"Это произошло после того, как командир в очередной раз надо мной поиздевался. Я была в наряде. Он вместе с заместителем зашел в комнату и заявил: "Раздевайся, ложись. К тебе богатыри пришли, будешь сейчас нас обслуживать". Его заместитель просто вышел из комнаты. А командир сказал, что за свой отказ я получу выговор. Так и сказал моему начальнику: мол, вынеси ей выговор за что-нибудь. У меня случилась истерика. Я поняла, что больше не могу терпеть эти издевательства", - рассказала Валерия.

Когда она объяснила ситуацию своему начальнику, тот просто развел руками и сказал, что ситуация сложная, о поведении полковника все знают, но ничем помочь не могут.

Через год Валерия не выдержала и рассказала все своему мужу. Он военный, бывший доброволец, служил в АТО. Когда вся эта история только началась, Валерия была его невестой. На регистрацию брака командир части девушку тоже не отпускал, хотя она подавала рапорт заранее и неоднократно.

"Ты не выйдешь за него замуж. Я тебе не позволю. И не вздумай от него забеременеть. Я сам сделаю тебе ребенка, и ты будешь только со мной", - поделилась воспоминаниями Валерия.

После истории с "богатырями" у девушки сдали нервы. Она рассказала все мужу и обратилась на горячую линию Минобороны. А там ей посоветовали поговорить с психологом.

Она подавала заявление в военную прокуратуру, там ей посоветовали идти в полицию. В Хмельницкой ВСП (Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины) ей намекнули, что она не единственная с таким заявлением и у полковника хорошие связи в полиции.

Поэтому Валерия Сикал обратилась в полицию соседней, Винницкой области. Она подробно рассказала обо всех издевательствах и потребовала открыть уголовное производство. Дело открыли, идет следствие. Как сообщили в пресс-службе Винницкого управления полиции, материалы направлены в прокуратуру, а оттуда их должны отправить в Хмельницкую область.

После того, как Валерия обнародовала всю эту историю, полковник начал ей угрожать и посоветовал внимательно переходить через дорогу.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что секс-скандал в ВСУ получил странный поворот.

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