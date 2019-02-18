Оштрафовали жертву: секс-скандал в ВСУ получил странный поворот

Коллаж РБК-Украина

Неадекватный командир остается безнаказанным

Лейтенант украинской армии Валерия Сикал, которая ранее обвинила командира Виктора Иванива в домагательствах, была оштрафована. Об этом сообщает информационный портал "20 минут".

Командир, который постоянно унижал и психологически давил на своих жертв, остается безнаказанным. В сети даже гуляет видео, будто по его приказу за нарушение устава солдатам ставят клизмы, однако никто не хочет уделять этому вопросу пристального внимания.

А вот Валерию Сикал оштрафовали. Причиной стало самовольное оставление воинской части. Ей насчитали три дня прогулов и за них обязали выплатить в пользу государства штраф, сумма которого составляет 2465 гривен.

Уточняется, что командир не отпустил ее в отпуск по состоянию здоровья после операции, и она ушла сама. Однако платить деньги со своего кармана не собирается и планирует подавать апелляционную жалобу на штраф за прогулы.

"Мою свободу и свободное передвижение он не может ограничить. Не может меня держать в части, потому что ему так хочется", - высказалась Валерия касательно обвинений в свой адрес.

Напомним, что 6 февраля в Мелитополе на студентку напал неадекват, который пытался изнасиловать жертву, ограбив ее перед этим. Девушка выжила и на днях над злоумышленником прошел суд. Как оказалось, причиной издевательств над жертвой стали наркотики.

Мы сообщали, что продавец изнасиловал девочку прямо в магазине. Жертва зашла в магазин спортивной одежды, где подверглась издевательствам со стороны 52-летнего продавца, оказавшегося педофилом.

К слову, в приемной семье на Закарпатье старший родной сын много лет подряд насиловал своих приемных сестер и хвастался этим в соцсетях. Служба по делам детей помогать отказывается.