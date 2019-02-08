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Прикинулась мертвой: подробности жуткого изнасилования студентки

STYLERПроисшествия    08.02.2019 - 15:13
Прикинулась мертвой: подробности жуткого изнасилования студентки
Коллаж РБК-Украина

Преступник выбил ей зубы и пытался задушить

В Мелитополе неизвестный поймал студентку и зверски поиздевался над ней. Об этом сообщает местное издание mltpl.city.

Инцидент произошел вечером 6 февраля. Около 19:00 студентка факультета информатики, математики и экономики МГПУ имени Богдана Хмельницкого возвращалась в общежитие, которое находится на улице Ивана Алексеева.

На улице Шмидта, между автостоянкой и зданием районной государственной администрации на нее напал неизвестный мужчина, который затащил ее в кусты к трубам теплотрассы.  

Около часа преступник издевался над девушкой – он избивал ее, душил, потом начал рвать на ней одежду и попытался изнасиловать.

Как рассказала пострадавшая, недалеко от этого места ходили люди, но позвать на помощь у нее не получалось. С дороги ее видно не было, а звук заглушали автомобили.

Когда она почувствовала, что силы ее покидают, она притворилась мертвой. Преступник испугался содеянного, вычистил у девушки все карманы, забрал сумочку, телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Окровавленная студентка смогла доползти до здания общежития и ей немедленно вызвали скорую медицинскую помощь. Медики диагностировали у нее многочисленные ушибы, гематомы и выбитые зубы.

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства происшествия и устанавливает личность преступника.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стали известны новые подробности о педофиле, который изнасиловал 12-летнюю девочку в Николаеве.

А также рассказывали о том, что в деле харьковского насильника, который недавно надругался над девушкой-провизором, появились новые детали.

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