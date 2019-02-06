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Изнасилование 12-летней девочки: что известно о николаевском педофиле

STYLERЖизнь    06.02.2019 - 13:32
Изнасилование 12-летней девочки: что известно о николаевском педофиле
Коллаж: РБК-Украина

Поиски николаевского насильника-педофила не прекращаются

В Николаеве все еще продолжаются поиски преступника, который изнасиловал 12-летнюю девочку в лифте многоэтажного дома. Об этом сообщили на пресс-конференции руководителей правоохранительных органов Николаевской области.

Следствие продолжается. Правоохранители проверили возможное причастие к этому преступлению тех людей, у которых уже есть судимость за аналогичные преступления.

По данным органов, досудебное расследование продолжается и проводится генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы.

В полиции также отметили, что у них есть определенные наработки, о которых в ближайшее время станет известно.

Напомним, что изнасилование произошло 22 октября 2018 года в Заводском районе города Николаева. Преступник вместе с девочкой зашел в кабину лифта и надругался над ней.

Приметы разыскиваемого: рост - 165-170 см, на вид ему примерно 20 лет, волосы темно-коричневого цвета были собраны назад, глаза темные узкие, брови широкие черные, губы тонкие. На подбородке носит бородку.

Изнасилование 12-летней девочки: что известно о николаевском педофиле

Фото: Преступник (mk.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в деле харьковского насильника, который надругался над девушкой-провизором, появились новые детали.

Мы также писали о том, что отец-насильник из запорожской области стал героем ТВ-шоу.

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